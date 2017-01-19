Макарова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг россиянка (30-я сеяная) во втором раунде встречалась с итальянкой Сарой Эррани, которая при счете 6:2, 3:2 в пользу Макаровой отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Теннисистки успели провести на корте чуть больше часа.

В третьем раунде Макарова сыграет с шестой ракеткой турнира словачкой Доминикой Цибулковой, которая взяла верх над Си Сувэй из Тайваня — 6:4, 7:6 (10:8).