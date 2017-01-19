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19 января 2017, 9:34 | Теннис | Р-Спорт

Макарова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.

МОСКВА 19 янв — Р-Спорт. Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии проходящего в Мельбурне. Увеличить
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В четверг россиянка (30-я сеяная) во втором раунде встречалась с итальянкой Сарой Эррани, которая при счете 6:2, 3:2 в пользу Макаровой отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Теннисистки успели провести на корте чуть больше часа.

В третьем раунде Макарова сыграет с шестой ракеткой турнира словачкой Доминикой Цибулковой, которая взяла верх над Си Сувэй из Тайваня — 6:4, 7:6 (10:8).
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