Цибулкова стала соперницей Макаровой в третьем круге Australian Open
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, где сыграет против россиянки Екатерины Макаровой.
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В матче второго раунда словачка, имеющая на турнире шестой номер «посева», встречалась с Се Шувэй (Тайвань) и победила со четом 6:4, 7:6 (10:8).
Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
Ранее Макарова (30) пробилась в третий раунд турнира после отказа итальянки Сары Эррани продолжать матч при счете 6:2, 3:2 в пользу россиянки.
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