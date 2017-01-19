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https://sport.mail.ru/news/tennis/28476593/
19 января 2017, 9:49 | Теннис | ТАСС

Цибулкова стала соперницей Макаровой в третьем круге Australian Open

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, где сыграет против россиянки Екатерины Макаровой.

В матче второго раунда словачка обыграла представительницу Тайваня Се Шувэй. Увеличить
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В матче второго раунда словачка, имеющая на турнире шестой номер «посева», встречалась с Се Шувэй (Тайвань) и победила со четом 6:4, 7:6 (10:8).

Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Ранее Макарова (30) пробилась в третий раунд турнира после отказа итальянки Сары Эррани продолжать матч при счете 6:2, 3:2 в пользу россиянки.
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