Андрей Рублёв: Я набрался большого опыта, сыграв на «мэйджоре» в Мельбурне
Российский теннисист Андрей Рублёв, завершивший борьбу на Открытом чемпионате Австралии, подвёл итоги своего выступления на соревнованиях в Мельбурне.
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«Это был отличный опыт для меня. Сперва я преодолел квалификационный барьер турнира, затем одержал победу в первом круге соревнований, а затем уже проиграл лучшему игроку планеты — Энди Маррею», — написал 19-летний представитель России в своём микроблоге на сервисе Instagram.
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