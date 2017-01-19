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19 января 2017, 1:25 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв: Я набрался большого опыта, сыграв на «мэйджоре» в Мельбурне

Российский теннисист Андрей Рублёв, завершивший борьбу на Открытом чемпионате Австралии, подвёл итоги своего выступления на соревнованиях в Мельбурне.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> завершивший борьбу на Открытом чемпионате Австралии подвёл итоги своего выступления на соревнованиях в Мельбурне. Увеличить
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«Это был отличный опыт для меня. Сперва я преодолел квалификационный барьер турнира, затем одержал победу в первом круге соревнований, а затем уже проиграл лучшему игроку планеты — Энди Маррею», — написал 19-летний представитель России в своём микроблоге на сервисе Instagram.
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