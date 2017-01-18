Светлана Кузнецова: В свободное от игр время люблю читать

«В первую очередь, конечно, всё время отведено тренировкам. Когда остаётся время, то я читаю. Например, в данный момент с удовольствием читаю о древнем Египте и Греции. Это очень интересно, помогает тебе развиваться, становиться мудрее. Люблю и русскую классику. Хорошо знакома с творчеством Пушкина и Достоевского, хотя не являюсь их большой поклонницей. Думаю, что поэзию русских авторов можно понять лишь в зрелом возрасте, поэтому обязательно перечитаю их со временем», — приводит слова Светланы официальный сайт WTA.