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https://sport.mail.ru/news/tennis/28474630/
18 января 2017, 22:37 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова: В свободное от игр время люблю читать

31-летняя российская теннисистка Светлана Кузнецова, вышедшая в третий круг Открытого первенства Австралии, рассказала о том, как она проводит свободное от игр в Мельбурне время.

31-летняя российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> вышедшая в третий круг Открытого первенства Австралии рассказала о том как она проводит свободное от игр в Мельбурне время. Увеличить
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«В первую очередь, конечно, всё время отведено тренировкам. Когда остаётся время, то я читаю. Например, в данный момент с удовольствием читаю о древнем Египте и Греции. Это очень интересно, помогает тебе развиваться, становиться мудрее. Люблю и русскую классику. Хорошо знакома с творчеством Пушкина и Достоевского, хотя не являюсь их большой поклонницей. Думаю, что поэзию русских авторов можно понять лишь в зрелом возрасте, поэтому обязательно перечитаю их со временем», — приводит слова Светланы официальный сайт WTA.
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