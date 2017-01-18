Коллективный блин. Мужской турнир Australian Open остался без россиян

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Уже после третьего дня Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде не осталось ни одного российского теннисиста. Последним проиграл, по мнению многих, самый талантливый из наших молодых игроков — Андрей Рублев. Но к нему претензий нет — он встречался с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Упал и выиграл

Накануне поединка с Энди Марреем Андрей Рублев заглянул в боксерский зал. То, что надежда российского тенниса любит менять ракетку на перчатки, известно давно — его отец бывший профессиональный боксер. Но чтобы отправиться спарринговать прямо во время турнира Большого шлема? «Рублев старается выработать дополнительный адреналин», — предположил автор официального сайта АТР в заметке о неожиданной тренировке российского теннисиста.

Что ж, видимо, именно это с Андреем произошло — адреналина оказалось слишком много. А переизбыток этого гормона, как известно, идет во вред — не раскрепощая, а сковывая. Рублев, прославившись в период своего появления на теннисном небосклоне убийственными ударами наотмашь, ушел в глухую оборону — но это явно не тот метод, которым можно остановить сильнейшего игрока мира, к тому же находящегося в отличной форме.

Единственный эпизод, который внезапно поставил под сомнение тотальное превосходство Маррея, произошел в начале третьей партии, когда британец оступился и упал на спину, схватившись за лодыжку. Это могла быть типичная травма теннисиста — растяжение связок. Часто после такого падения игрок вызывает врача, потом возвращается на корт — и снимается с матча, так как понимает, что не может бегать. Но фанаты Энди вздохнули с облегчением, когда увидели, что с их любимцем все в порядке. Все обошлось легким испугом. А для Рублева — итоговым разгромом, который, впрочем, совсем не повод огорчаться. Первая в жизни встреча с первой ракеткой мира — это, конечно же, как первый блин.

Печально другое — коллективный блин тем самым комом, который совместно испекли все российские теннисисты на первом турнире Большого шлема. Уже после третьего дня Australian Open в мужской одиночной сетке не осталось ни одного нашего игрока. Последним, собственно, проиграл как раз Рублев — а перед ним зачехлил ракетку еще один молодой талант, Карен Хачанов. И на жару, как вчера, уже не пожалуешься — в среду в Мельбурне стало намного прохладнее….

Зато порадовали в среду наши теннисистки. Единственная потеря была, увы, неизбежной — Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева встречались во втором круге друг с другом. Сильнее оказалась более титулованная Павлюченкова. А Светлане Кузнецовой выпало сыграть с 17-летней австралийкой Джейми Фурлис. Она чувствовала себя примерно так же, как и Рублев — вдобавок испытывая повышенную ответственность родных стен. Так что опытнейшая россиянка не испытала никаких проблем с выходом в третий раунд.

«У Рублева все получится»

Энди Маррей положительно отозвался о перспективах своего соперника по второму кругу россиянина Андрея Рублева.

«Он мощно бьет по мячу, и за этим увлекательно смотреть, — сказал сильнейший теннисист планеты. — Когда он окрепнет и наберется опыта, то начнет подниматься в рейтинге. Я думаю, в этом году он ворвется в сотню лучших. После этого все будет зависеть от его рабочей дисциплины и желания прогрессировать. Я слышал, что Рублев трудолюбив, и у него хороший тренер. Значит, у него все получится».

Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн.

Турнир Большого шлема. Призовой фонд 50 миллионов долларов. Покрытие кортов — хард.

Второй круг.

Мужчины.

Маррей (Великобритания, 1) — Рублев (Россия) — 6:3, 6:0, 6:2.

Федерер (Швейцария, 17) — Рубин (США) — 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).

Вавринка (Швейцария, 4) — Джонсон (США) — 6:3, 6:4, 6:4.

Нисикори (Япония, 5) — Шарди (Франция) — 6:3, 6:4, 6:3.

Сок (США, 23) — Хачанов (Россия) — 6:3, 6:4, 6:4.

Женщины.

Кербер (1) — Виттхофт (обе — Германия) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:2.

Мугуруса (Испания, 7) — Крофорд (США) — 7:5, 6:4.

Кузнецова (Россия, 8) — Фурлис (Австралия) — 6:2, 6:1.

Павлюченкова (24) — Вихлянцева (обе — Россия) — 6:2, 6:2.