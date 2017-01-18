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https://sport.mail.ru/news/tennis/28472293/
18 января 2017, 18:32 | Теннис | GoTennis.ru

Полина Лейкина успешно стартовала на соревнованиях ITF в Орландо

22-летняя российская теннисистка Полина Лейкина, занимающая 300-е место в рейтинге WTA, с победы стартовала на турнире серии ITF в США, обыграв в дебютном поединке 169-ю ракетку мира, хозяйку кортов Джессику Пегулу, — 6/2, 4/6, 6/0.

22-летняя российская теннисистка Полина <span class=error>Лейкина</span> занимающая 300-е место в рейтинге WTA с победы стартовала на турнире серии ITF в США обыграв в дебютном поединке 169-ю ракетку мира хозяйку кортов <span class=error>Джессику</span> <span class=error>Пегулу</span> — 6/2 4/6 6/0. Увеличить
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Первая встреча соперниц длилась 1 час 49 минут. За это время Полина сделала семь брейков и трижды ошиблась на подаче, а её ровесница записала в свой актив один эйс и пять двойных ошибок, реализовав три-брейк-пойнта.

В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Орландо Полина Лейкина сыграет или с чешкой Мари Бузковой, или с румынкой Жаклин Адиной Кристиан.
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