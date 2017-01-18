Полина Лейкина успешно стартовала на соревнованиях ITF в Орландо

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Первая встреча соперниц длилась 1 час 49 минут. За это время Полина сделала семь брейков и трижды ошиблась на подаче, а её ровесница записала в свой актив один эйс и пять двойных ошибок, реализовав три-брейк-пойнта.

В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Орландо Полина Лейкина сыграет или с чешкой Мари Бузковой, или с румынкой Жаклин Адиной Кристиан.