Полина Лейкина успешно стартовала на соревнованиях ITF в Орландо
22-летняя российская теннисистка Полина Лейкина, занимающая 300-е место в рейтинге WTA, с победы стартовала на турнире серии ITF в США, обыграв в дебютном поединке 169-ю ракетку мира, хозяйку кортов Джессику Пегулу, — 6/2, 4/6, 6/0.
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Первая встреча соперниц длилась 1 час 49 минут. За это время Полина сделала семь брейков и трижды ошиблась на подаче, а её ровесница записала в свой актив один эйс и пять двойных ошибок, реализовав
В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Орландо Полина Лейкина сыграет или с чешкой Мари Бузковой, или с румынкой Жаклин Адиной Кристиан.
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