Энди Маррей: Со временем Рублёв сможет улучшить свои позиции в рейтинге
Лидер мирового рейтинга, британец Энди Маррей, пробившийся в третий круг Открытого чемпионата Австралии, прокомментировал свой успех в поединке против россиянина Андрея Рублёва.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мой соперник показывал сегодня хорошие розыгрыши. Уверен, что, если он наберётся опыта, то ему удастся подняться в рейтинге гораздо выше. У него отличный тренер, который может помочь ему улучшить результаты. Желание в глазах Андрея тоже заметно.
Рад, что продолжаю выступление в Мельбурне. Хотя в
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