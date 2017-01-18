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18 января 2017, 18:31 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: Со временем Рублёв сможет улучшить свои позиции в рейтинге

Лидер мирового рейтинга, британец Энди Маррей, пробившийся в третий круг Открытого чемпионата Австралии, прокомментировал свой успех в поединке против россиянина Андрея Рублёва.

Лидер мирового рейтинга британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> пробившийся в третий круг Открытого чемпионата Австралии прокомментировал свой успех в поединке против россиянина Андрея <span class=error>Рублёва</span>. Увеличить
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«Мой соперник показывал сегодня хорошие розыгрыши. Уверен, что, если он наберётся опыта, то ему удастся подняться в рейтинге гораздо выше. У него отличный тренер, который может помочь ему улучшить результаты. Желание в глазах Андрея тоже заметно.

Рад, что продолжаю выступление в Мельбурне. Хотя в какой-то момент из-за эпизода с голеностопом я подумал о худшем. К счастью, там нет ничего серьёзного, просто несколько неудачно дёрнул ногу, пытаясь достать удар из самого угла корта, — заявил Маррей пресс-службе соревнований.
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