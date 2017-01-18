Энди Маррей: Со временем Рублёв сможет улучшить свои позиции в рейтинге

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«Мой соперник показывал сегодня хорошие розыгрыши. Уверен, что, если он наберётся опыта, то ему удастся подняться в рейтинге гораздо выше. У него отличный тренер, который может помочь ему улучшить результаты. Желание в глазах Андрея тоже заметно.