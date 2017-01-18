Томич в четырёх партиях одолел Эстрелью-Бургоса во втором круге Australian Open
Австралиец Бернард Томич (27) вышел в третий круг Australian Open, одолев доминиканца Виктора
Эстрелью-Бургоса со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).
24-летний уроженец Штутгарта 19 раз подал навылет, активно выиграл 62 очка и совершил 70 невынужденных ошибок. На счету Виктора 13 эйсов, 46 виннеров и 42 неточности.
За выход в четвёртый круг Томич поспорит с британцем Даниэлем Эвансом.
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