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https://sport.mail.ru/news/tennis/28470760/
18 января 2017, 17:50 | Теннис | Чемпионат.com

Томич в четырёх партиях одолел Эстрелью-Бургоса во втором круге Australian Open

Австралиец Бернард Томич (27) вышел в третий круг Australian Open, одолев доминиканца Виктора Эстрелью-Бургоса со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).

24-летний уроженец Штутгарта 19 раз подал навылет, активно выиграл 62 очка и совершил 70 невынужденных ошибок. На счету Виктора 13 эйсов, 46 виннеров и 42 неточности.

За выход в четвёртый круг Томич поспорит с британцем Даниэлем Эвансом.
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