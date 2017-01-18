Молодо-зелено. Рублёв и Хачанов проиграли фаворитам
В среду на Australian Open Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли фаворитам своих матчей, но оставили приятное впечатление от игры.
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Русские горки
В среду на корты Australian Open вышли сразу девять россиян. И если Екатерине Макаровой, Елене Весниной, Дарье Касаткиной и Михаилу Южному предстояло открыть парный турнир, то Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева, Светлана Кузнецова, Карен Хачанов и Андрей Рублёв боролись уже за выход в 1/16 финала одиночного разряда. Матчи для отечественных теннисистов сложились совсем
И пришлось поволноваться российскому болельщику уже во время первого запуска, когда дуэт Макаровой и Весниной не без труда в трёх партиях обыграл японок Аояму/Ниномию. Причём Екатерина и Елена после победы в первом сете вели во втором 3:1, но включили режим «ошибка на ошибке», осложнив себе выход во второй круг.
Павлюченкова и Кузнецова продолжают борьбу
Тогда же на корте появились и две другие россиянки, которым предстояло сыграть друг против друга. 19-летняя Наталья Вихлянцева впервые вышла во второй круг турнира «Большого шлема». В её возрасте Анастасия Павлюченкова добралась до четвертьфиналов взрослых «Ролан Гаррос» и US Open, но в преддверии их матча очевидным фаворитом Анастасию назвать было сложно. Она неоднозначно начала сезон, а качество игры в первом круге против Евгении Родиной оставляло желать лучшего. Кроме того к тому моменту Наталья выиграла в Мельбурне уже четыре матча, не отдав соперницам ни сета.
Однако в среду Павлюченкова сразу же поймала кураж и продемонстрировала очень качественный теннис. 30 виннеров при 13 невынужденных ошибках — именно такую игру и ждут болельщики от Анастасии, но так редко дожидаются. Россиянка отдала соотечественнице всего четыре гейма и в третий раз в карьере вышла в 1/16 финала в Мельбурне. Следующей соперницей Анастасии станет Элина Свитолина, разгромившая американку Джулию Боузрап 6:4, 6:1.
Первая ракетка России Светлана Кузнецова не испытала никаких проблем с австралийкой Джейми Форлис — 6:2, 6:1. В третьем круге Светлана, уже улучшившая своё прошлогоднее достижение на Australian Open, сыграет с Еленой Янкович, которая в среду обыграла Юлию Гёргес.
Молодо-зелено
В третий игровой день свои матчи должны были проводить и Карен Хачанов с Андреем Рублёвым. Подопечные Гало Бланко произвели приятное впечатление по итогам стартовых матчей, но в соперники в среду получили неприятных оппонентов — Хачанову предстояло сыграть с Джеком Соком, а Рублёву — с первой ракеткой мира, Энди Марреем.
Сок
Соперники обменялись брейками на самом старте матча, но отыгравшись, Карен тут же вновь отдал свою подачу. У россиянина было немало шансов на приёме, он прибавил в игре и подуспокоился, но сет спасти уже не сумел. Сценарий повторялся и в каждой из следующих партий. Геймы на подачах Карена порой длились по 10 минут, он с трудом их спасал, добирался до
Андрею Рублёву же предстояло сыграть в последнем матче дня на центральной арене — корте Рода Лейвера. Да против кого — против первой ракетки мира. Безусловно, россиянин получил полезнейший опыт, хотя его и предсказуемо сковали нервы. Первая партия получилась самой боевой — Маррей долго подбирал ключи к игре оппонента, Андрей же до
Победы швейцарцев и шок Кирьоса
В среду на корты Мельбурна вышли многие фавориты мужского турнира. Стэн Вавринка не испытал тех же проблем, что и в первом круге, и в трёх партиях переиграл Стива Джонсона. Роджер Федерер столкнулся с отчаянным сопротивлением американца Ноа Рубина, но всё равно не отдал ему ни сета. В третьем круге швейцарец сыграет с Томашем Бердыхом, и пока очень сложно сказать, кто из них является фаворитом этого матча. Роджер медленно входит в сезон, причём буквально. Работа ног швейцарца пока оставляет желать лучшего, и влечёт за собой немалое число невынужденных ошибок.
Прошли дальше и Кей Нисикори с
Нику одержать волевую победу, в этот же раз уже сам Андреас провернул подобную авантюру — 10:8 в пятом сете.
В женском турнире обошлось без громких сенсаций, хотя проиграли сразу четыре сеяные теннисистки. Олимпийская чемпионка Рио Моника Пуиг проиграла Моне Бартель, прошедшей квалификацию, Карла Суарес Наварро не совладала с Сораной Кирстей, Ирина Бегу уступила Кристине Плишковой, а Чжан Шуай покинула турнир после поражения от Элисон Риске. Первая ракетка мира Анжелика Кербер выиграла очередной трёхсетовик, расстроив свою соотечественницу Карину Виттхёфт, а Гарбинье Мугуруса испытала нервную систему матчем с Самантой Кроуфорд.
В четверг свои матчи второго круга проведут Новак Джокович, Серена Уильямс, Рафаэль Надаль. Из россиян на корты выйдут Анна Блинкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина, а в парах сыграют Анастасия Павлюченкова, Андрей Кузнецов и Карен Хачанов.
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