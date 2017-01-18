Молодо-зелено. Рублёв и Хачанов проиграли фаворитам

Русские горки

В среду на корты Australian Open вышли сразу девять россиян. И если Екатерине Макаровой, Елене Весниной, Дарье Касаткиной и Михаилу Южному предстояло открыть парный турнир, то Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева, Светлана Кузнецова, Карен Хачанов и Андрей Рублёв боролись уже за выход в 1/16 финала одиночного разряда. Матчи для отечественных теннисистов сложились совсем по-разному.



И пришлось поволноваться российскому болельщику уже во время первого запуска, когда дуэт Макаровой и Весниной не без труда в трёх партиях обыграл японок Аояму/Ниномию. Причём Екатерина и Елена после победы в первом сете вели во втором 3:1, но включили режим «ошибка на ошибке», осложнив себе выход во второй круг.

Павлюченкова и Кузнецова продолжают борьбу

Тогда же на корте появились и две другие россиянки, которым предстояло сыграть друг против друга. 19-летняя Наталья Вихлянцева впервые вышла во второй круг турнира «Большого шлема». В её возрасте Анастасия Павлюченкова добралась до четвертьфиналов взрослых «Ролан Гаррос» и US Open, но в преддверии их матча очевидным фаворитом Анастасию назвать было сложно. Она неоднозначно начала сезон, а качество игры в первом круге против Евгении Родиной оставляло желать лучшего. Кроме того к тому моменту Наталья выиграла в Мельбурне уже четыре матча, не отдав соперницам ни сета.



Однако в среду Павлюченкова сразу же поймала кураж и продемонстрировала очень качественный теннис. 30 виннеров при 13 невынужденных ошибках — именно такую игру и ждут болельщики от Анастасии, но так редко дожидаются. Россиянка отдала соотечественнице всего четыре гейма и в третий раз в карьере вышла в 1/16 финала в Мельбурне. Следующей соперницей Анастасии станет Элина Свитолина, разгромившая американку Джулию Боузрап 6:4, 6:1.



Первая ракетка России Светлана Кузнецова не испытала никаких проблем с австралийкой Джейми Форлис — 6:2, 6:1. В третьем круге Светлана, уже улучшившая своё прошлогоднее достижение на Australian Open, сыграет с Еленой Янкович, которая в среду обыграла Юлию Гёргес.

Молодо-зелено

В третий игровой день свои матчи должны были проводить и Карен Хачанов с Андреем Рублёвым. Подопечные Гало Бланко произвели приятное впечатление по итогам стартовых матчей, но в соперники в среду получили неприятных оппонентов — Хачанову предстояло сыграть с Джеком Соком, а Рублёву — с первой ракеткой мира, Энди Марреем.



Сок по-настоящему раскрылся в прошлом сезоне, а 2017 год и вовсе начал на пике формы. На Кубке Хопмана он проиграл только Ришару Гаске (зато отдал лишь четыре гейма Нику Кирьосу), а за неделю до старта первого мэйджора в сезоне завоевал титул в Окленде. С самого начала матча было заметно, что разница в опыте между теннисистами всё же сказывается и на игре.

Соперники обменялись брейками на самом старте матча, но отыгравшись, Карен тут же вновь отдал свою подачу. У россиянина было немало шансов на приёме, он прибавил в игре и подуспокоился, но сет спасти уже не сумел. Сценарий повторялся и в каждой из следующих партий. Геймы на подачах Карена порой длились по 10 минут, он с трудом их спасал, добирался до брейк-пойнтов и сам, а потом непонятным образом очень легко отдавал брейки. Соку хватило всего по одному в каждом из следующих сетов. Виной тому — и большое количество ошибок в игре россиянина, и двойные в самые неподходящие моменты. В сухом остатке — ещё один, новый для Хачанов опыт игры на ТБШ. По игре он всё ближе подбирается к игрокам топ-30, не хватает только стабильности.



Андрею Рублёву же предстояло сыграть в последнем матче дня на центральной арене — корте Рода Лейвера. Да против кого — против первой ракетки мира. Безусловно, россиянин получил полезнейший опыт, хотя его и предсказуемо сковали нервы. Первая партия получилась самой боевой — Маррей долго подбирал ключи к игре оппонента, Андрей же до какого-то момента старался держаться на уровне лидера рейтинга. Но со второго сета в игре россиянина стало появляться всё больше брака. Он старался играть активно в каждом розыгрыше, атаковал, но собирал лишь всё больше и больше аутов. В боксе Рублёва качали головой Дмитрий Турсунов и Даниил Медведев, но ментально помочь своему соотечественнику не смогли. В третьем сете при счёте 1:1 Маррей неприятно упал и подвернул голеностоп, но это не помешало ему продолжить игру. Повреждение оказалось незначительным и не вызвало длительный дискомфорт, а Андрей в отсутствие опыта «пожалел» соперника и опустил руки после серии собственных невынужденных ошибок. В третьем круге британец сыграет с Сэмом Куэрри, а Рублёв в первый понедельник после окончания турнира поднимется в рейтинге на самое высокое место в карьере — 132-ое.





Победы швейцарцев и шок Кирьоса

В среду на корты Мельбурна вышли многие фавориты мужского турнира. Стэн Вавринка не испытал тех же проблем, что и в первом круге, и в трёх партиях переиграл Стива Джонсона. Роджер Федерер столкнулся с отчаянным сопротивлением американца Ноа Рубина, но всё равно не отдал ему ни сета. В третьем круге швейцарец сыграет с Томашем Бердыхом, и пока очень сложно сказать, кто из них является фаворитом этого матча. Роджер медленно входит в сезон, причём буквально. Работа ног швейцарца пока оставляет желать лучшего, и влечёт за собой немалое число невынужденных ошибок.



Прошли дальше и Кей Нисикори с Жо-Вильфридом Цонга, а вот трое сеяных турнир в среду покинули. Марин Чилич ничего не смог противопоставить Даниэлю Эвансу, который продолжает удивлять своей игрой в нынешнем январе. Джон Иснер и Ник Кирьос вели в своих матчах со счётом 2:0 по сетам, но их соперники проявили невероятную волю к победе. Миша Зверев отыграл матчбол и нокаутировал американца в концовке пятой партии (9:7), а Андреас Сеппи реабилитировался за поражение двухлетней давности. Тогда ровно на том же корте итальянец упустил преимущество 2:0 по сетам и позволил.

Нику одержать волевую победу, в этот же раз уже сам Андреас провернул подобную авантюру — 10:8 в пятом сете.



В женском турнире обошлось без громких сенсаций, хотя проиграли сразу четыре сеяные теннисистки. Олимпийская чемпионка Рио Моника Пуиг проиграла Моне Бартель, прошедшей квалификацию, Карла Суарес Наварро не совладала с Сораной Кирстей, Ирина Бегу уступила Кристине Плишковой, а Чжан Шуай покинула турнир после поражения от Элисон Риске. Первая ракетка мира Анжелика Кербер выиграла очередной трёхсетовик, расстроив свою соотечественницу Карину Виттхёфт, а Гарбинье Мугуруса испытала нервную систему матчем с Самантой Кроуфорд.



В четверг свои матчи второго круга проведут Новак Джокович, Серена Уильямс, Рафаэль Надаль. Из россиян на корты выйдут Анна Блинкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина, а в парах сыграют Анастасия Павлюченкова, Андрей Кузнецов и Карен Хачанов.