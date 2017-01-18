Гарбин Мугуруса: Моё состояние постепенно улучшается
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса рассказала о своём самочувствии после победы над американкой Самантой Кроуфорд во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
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Видимо, что-то случилось...
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«Думаю, что время играет на моей стороне. Чувствую себя лучше, чем вчера. Надеюсь, что за завтрашний день успею полностью восстановиться.
Конечно, меня немного беспокоило состояние моего бедра. Впрочем, понимала, что должна выйти на корт и постараться показать свою лучшую игру. Мне противостояла сильная соперница, так что я очень рада победе, — цитирует Мугурусу
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