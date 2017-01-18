Гарбин Мугуруса: Моё состояние постепенно улучшается

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«Думаю, что время играет на моей стороне. Чувствую себя лучше, чем вчера. Надеюсь, что за завтрашний день успею полностью восстановиться.