Мельбурн. Андрей Рублёв взял только пять геймов в поединке с Энди Марреем
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер второго раунда Australian Open, проиграв в трёх сетах британцу Энди Маррею, — 3/6, 0/6, 2/6.
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Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 36 минут. 152-я ракетка мира, 19-летний Андрей, совершил две подачи навылет и три двойные ошибки. Первый номер мирового рейтинга, 29-летний Энди, записал в свой актив шесть брейков и девять эйсов, дважды ошибившись при подаче.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Маррей выступит против американца Сэма Куэрри.
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