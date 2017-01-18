Мельбурн. Андрей Рублёв взял только пять геймов в поединке с Энди Марреем

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Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 36 минут. 152-я ракетка мира, 19-летний Андрей, совершил две подачи навылет и три двойные ошибки. Первый номер мирового рейтинга, 29-летний Энди, записал в свой актив шесть брейков и девять эйсов, дважды ошибившись при подаче.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Маррей выступит против американца Сэма Куэрри.