Роджер Федерер: В длинных матчах есть особая интрига
17-я ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, ставший участником третьего раунда Australian Open, рассказал о своём отношении к затяжным матчам.
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«Я люблю длинные матчи. Мне кажется, в них есть особая интрига. Игроки смотрят за ними в раздевалке, зрители — с трибун, по телевизору или через интернет. Все следят — всем интересно, что произойдёт дальше. Матч Карловича я видел не весь, но мне очень понравилось. Это была перестрелка, никаких долгих розыгрышей.
С такими играми есть только одна проблема: они нарушают твой режим и подготовку к турниру. Ты вкладываешь в них очень много и физических, и моральных сил, чтобы взять свою подачу десять, двадцать, тридцать раз. Это опустошает и ты очень устаёшь. Как найти компромисс в этой ситуации? Не знаю, может, предложить играть
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