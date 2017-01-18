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18 января 2017, 15:14 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: В длинных матчах есть особая интрига

17-я ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, ставший участником третьего раунда Australian Open, рассказал о своём отношении к затяжным матчам.

17-я ракетка мира швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> ставший участником третьего раунда Australian <span class=error>Open</span> рассказал о своём отношении к затяжным матчам. Увеличить
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«Я люблю длинные матчи. Мне кажется, в них есть особая интрига. Игроки смотрят за ними в раздевалке, зрители — с трибун, по телевизору или через интернет. Все следят — всем интересно, что произойдёт дальше. Матч Карловича я видел не весь, но мне очень понравилось. Это была перестрелка, никаких долгих розыгрышей.

С такими играми есть только одна проблема: они нарушают твой режим и подготовку к турниру. Ты вкладываешь в них очень много и физических, и моральных сил, чтобы взять свою подачу десять, двадцать, тридцать раз. Это опустошает и ты очень устаёшь. Как найти компромисс в этой ситуации? Не знаю, может, предложить играть тай-брейк в пятом сете при счете 12/12, а не 6/6. В любом случае, если правила изменят, мне останется только подчиниться, — заявил Федерер.
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