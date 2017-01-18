Миша Зверев: Мой отец наверняка страдал, когда видел, как мы с братом играем по пять сетов
Уроженец Москвы Миша Зверев, представляющий в Туре Германию, прокомментировал свою победу над Джоном Иснером во втором круге Australian Open.
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Зверев одержал победу над Иснером в пяти сетах. Ранее в аналогичном по характеру поединке его младший брат Александр Зверев обыграл голландца Робина Хаазе.
«В матче с Иснером был момент, когда я вспомнил о том, как вчера мой брат выиграл в пяти сетах, хотя уступал 1:2 по партиям и проигрывал с брейком в четвёртой. Я смотрел на своего папу и думал: “Бедный. Ему вчера пришлось смотреть, как Саша играет пять сетов, а теперь он смотрит мои пять сетов. Он наверняка страдает”. Но затем я увидел, что отец был очень позитивно настроен. Это добавило мне уверенности. Я решил, что тоже выиграю в пяти сетах, потому что вчера это сделал Саша. Я должен был победить, ведь я — старший брат», — приводит слова Миши Зверева официальный сайт турнира.
В третьем круге «мэйджора» в Мельбурне Зверев сыграет с представителем Туниса Малеком Жазири.
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