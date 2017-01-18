Роджер Федерер: Бердых создавал мне трудности на быстрых кортах
17-я ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с чехом Томашем Бердыхом в третьем раунде Australian Open.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я знаю, что мне нужно немного прибавить. Я пока не видел, в какой форме Томаш — он играл одновременно со мной. Мы с Бердыхом встретимся очень рано. Я уже говорил, что корт тут быстрый, и в прошлом он создавал мне трудности на быстрых кортах: в Цинциннати,
«Последние пять матчей против Бердыха я выиграл? Да, мне кажется, что в последнее время я хорошо с ним играл. Спасибо, что напомнили. Такое общение с прессой мне нравится», — с улыбкой отметил швейцарец.
Напомним, что в предыдущем раунде Роджер Федерер обыграл американца Ноа Рубина, а Томаш Бердых был сильнее еще одного представителя США Райана Харрисона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter