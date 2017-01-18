Роджер Федерер: Бердых создавал мне трудности на быстрых кортах

«Я знаю, что мне нужно немного прибавить. Я пока не видел, в какой форме Томаш — он играл одновременно со мной. Мы с Бердыхом встретимся очень рано. Я уже говорил, что корт тут быстрый, и в прошлом он создавал мне трудности на быстрых кортах: в Цинциннати, Нью-Йорке, на Уимблдоне или на Олимпиаде в Афинах. Я знаю, на что он способен. И мне не нужно вам говорить, что он меня уже обыгрывал. Но в Мельбурне, как правило, наши матчи завершались в мою пользу. Я просто должен диктовать свои условия, сосредоточиться на своей подаче, играть без провалов», — цитирует Федерера пресс-служба «мэйджора» в Мельбурне.

«Последние пять матчей против Бердыха я выиграл? Да, мне кажется, что в последнее время я хорошо с ним играл. Спасибо, что напомнили. Такое общение с прессой мне нравится», — с улыбкой отметил швейцарец.

Напомним, что в предыдущем раунде Роджер Федерер обыграл американца Ноа Рубина, а Томаш Бердых был сильнее еще одного представителя США Райана Харрисона.