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18 января 2017, 14:26 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Бердых создавал мне трудности на быстрых кортах

17-я ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с чехом Томашем Бердыхом в третьем раунде Australian Open.

17-я ракетка мира швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> поделился ожиданиями от предстоящей встречи с чехом <span class=error>Томашем</span> <span class=error>Бердыхом</span> в третьем раунде Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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«Я знаю, что мне нужно немного прибавить. Я пока не видел, в какой форме Томаш — он играл одновременно со мной. Мы с Бердыхом встретимся очень рано. Я уже говорил, что корт тут быстрый, и в прошлом он создавал мне трудности на быстрых кортах: в Цинциннати, Нью-Йорке, на Уимблдоне или на Олимпиаде в Афинах. Я знаю, на что он способен. И мне не нужно вам говорить, что он меня уже обыгрывал. Но в Мельбурне, как правило, наши матчи завершались в мою пользу. Я просто должен диктовать свои условия, сосредоточиться на своей подаче, играть без провалов», — цитирует Федерера пресс-служба «мэйджора» в Мельбурне.

«Последние пять матчей против Бердыха я выиграл? Да, мне кажется, что в последнее время я хорошо с ним играл. Спасибо, что напомнили. Такое общение с прессой мне нравится», — с улыбкой отметил швейцарец.

Напомним, что в предыдущем раунде Роджер Федерер обыграл американца Ноа Рубина, а Томаш Бердых был сильнее еще одного представителя США Райана Харрисона.
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