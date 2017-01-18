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18 января 2017, 13:59 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Ник Киргиос в пяти сетах уступил Андреасу Сеппи

Во втором круге Australian Open 13-я ракетка мира австралиец Ник Киргиос в пятисетовом поединке проиграл итальянцу Андреасу Сеппи, занимающему 89-ю строчку в рейтинге ATP — 6/1, 7/6 (7), 4/6, 2/6, 8/10.

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Матч продолжался 3 часа 8 минут. 21-летний Киргиос выполнил 28 подач на вылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта. 32-летнему Сеппи удались 15 эйсов, он совершил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов.

Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу Киргиоса.

Отметим, что это был второй пятисетовый поединок спортсменов на Открытом чемпионате Австралии. В 2015 году со счетом 3:2 матч выиграл Киргиос.

В следующем круге Андреас Сеппи сыграет с бельгийцем Стивом Дарсисом.
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