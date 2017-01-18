Марин Чилич покидает Открытое первенство Австралии

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Поединок продлился 2 часа 57 минут. Седьмой номер рейтинга АТР, 28-летний Чилич, трижды брал подачу оппонента, совершил 14 эйсов и четыре двойные ошибки. 26-летний Дэниэл, находящийся на 51-й строчке в мировой классификации, реализовал шесть брейк-пойнтов, сделал пять эйсов и семь раз ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Таким образом, Эванс прошёл в третий круг «мэйджора» в Мельбурне, где сыграет с сильнейшим в противостоянии австралийца Бернарда Томича и доминиканца Виктора Эстрельи.