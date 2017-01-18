Марин Чилич покидает Открытое первенство Австралии
Хорватский теннисист Марин Чилич не смог преодолеть барьер второго раунда Australian Open, уступив в четырёх сетах британцу Дэниэлу Эвансу, — 6/3, 5/7, 3/6, 3/6.
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Поединок продлился 2 часа 57 минут. Седьмой номер рейтинга АТР, 28-летний Чилич, трижды брал подачу оппонента, совершил 14 эйсов и четыре двойные ошибки. 26-летний Дэниэл, находящийся на 51-й строчке в мировой классификации, реализовал шесть
Таким образом, Эванс прошёл в третий круг «мэйджора» в Мельбурне, где сыграет с сильнейшим в противостоянии австралийца Бернарда Томича и доминиканца Виктора Эстрельи.
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