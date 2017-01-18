Эжени Бушар: Мне нужно перестать накручивать себя и сосредоточиться на теннисе

«Я довольна тем, как боролась в этом матче. В первом сете я перенервничала, а мои ноги были словно из дерева. Я не очень хорошо двигалась, поэтому приходилось тянуться к мячу. Но такое бывает со всеми. Рада, что смогла кое-как выиграть первый сет, а во втором — вышла на свой уровень. Но самое главное — биться, даже когда игра не складывается. Именно так я и делала. На тай-брейке постаралась максимально сосредоточиться. С каждым очком старалась прибавлять», — отметила канадская спортсменка в интервью официальному сайту турнира.

«В любом матче у меня может быть шанс. Из-за этого я начинаю накручивать себя, что приводит к тому, что игра портится. Получается, замкнутый круг. Мне нужно перестать думать об этом и сосредоточиться на теннисе», — поделилась впечатлениями Бушар.

В третьем раунде Australian Open Бушар сыграет с американкой Коко Вандевеге.