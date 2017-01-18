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https://sport.mail.ru/news/tennis/28468291/
18 января 2017, 13:58 | Теннис | GoTennis.ru

Эжени Бушар: Мне нужно перестать накручивать себя и сосредоточиться на теннисе

47-я ракетка мира Эжени Бушар после победы над китаянкой Шуай Пэн во втором круге Australian Open (7/6 (7), 6/2) рассказала о том, что в первом сете не могла показать свой уровень.

47-я ракетка мира <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> после победы над китаянкой <span class=error>Шуай</span> <span class=error>Пэн</span> во втором круге Australian <span class=error>Open</span> (7/6 (7) 6/2) рассказала о том что в первом сете не могла показать свой уровень. Увеличить
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«Я довольна тем, как боролась в этом матче. В первом сете я перенервничала, а мои ноги были словно из дерева. Я не очень хорошо двигалась, поэтому приходилось тянуться к мячу. Но такое бывает со всеми. Рада, что смогла кое-как выиграть первый сет, а во втором — вышла на свой уровень. Но самое главное — биться, даже когда игра не складывается. Именно так я и делала. На тай-брейке постаралась максимально сосредоточиться. С каждым очком старалась прибавлять», — отметила канадская спортсменка в интервью официальному сайту турнира.

«В любом матче у меня может быть шанс. Из-за этого я начинаю накручивать себя, что приводит к тому, что игра портится. Получается, замкнутый круг. Мне нужно перестать думать об этом и сосредоточиться на теннисе», — поделилась впечатлениями Бушар.

В третьем раунде Australian Open Бушар сыграет с американкой Коко Вандевеге.
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