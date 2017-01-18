Эжени Бушар: Мне нужно перестать накручивать себя и сосредоточиться на теннисе
47-я ракетка мира Эжени Бушар после победы над китаянкой Шуай Пэн во втором круге Australian Open (7/6 (7), 6/2) рассказала о том, что в первом сете не могла показать свой уровень.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я довольна тем, как боролась в этом матче. В первом сете я перенервничала, а мои ноги были словно из дерева. Я не очень хорошо двигалась, поэтому приходилось тянуться к мячу. Но такое бывает со всеми. Рада, что смогла
«В любом матче у меня может быть шанс.
В третьем раунде Australian Open Бушар сыграет с американкой Коко Вандевеге.
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