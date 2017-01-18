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https://sport.mail.ru/news/tennis/28467522/
18 января 2017, 13:17 | Теннис | Comments.ua

Украинский теннисист зачехлил ракетку на Australian Open

Украинский теннисист Александр Долгополов завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

Украинский теннисист Александр <span class=error>Долгополов</span> завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. Увеличить
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В стартовом матче украино-австрийский дуэт Долгополов/Мельцер в упорной борьбе уступил пятым сеяным — испанской паре Фелисиано Лопес/Марк Лопес — 4:6, 6:3, 4:6, сообщает «Сегодня».

Напомним, украинец продолжает борьбу на турнире в одиночном разряде, где он вчера преодолел стартовый барьер в виде хорвата Борны Чорича.

Фото: «Корреспондент.net».

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