Украинский теннисист зачехлил ракетку на Australian Open
Украинский теннисист Александр Долгополов завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
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В стартовом матче
Напомним, украинец продолжает борьбу на турнире в одиночном разряде, где он вчера преодолел стартовый барьер в виде хорвата Борны Чорича.
Фото: «Корреспондент.net».
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