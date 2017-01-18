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https://sport.mail.ru/news/tennis/28467501/
18 января 2017, 13:15 | Теннис | GoTennis.ru

Райан Харрисон: Злость Троицки на судью совершенно оправдана

Американец Райан Харрисон прокомментировал решение судьи в одном из моментов в матче между сербом Виктором Троицки и итальянцем Паоло Лоренци на «мэйджоре» в Мельбурне. На брейк-пойнте в пятой партии серб попал в линию корта, однако судьи посчитали, что мяч был в ауте. После видеоповтора, доказавшего правоту Троицки, судья на вышке назначила переигровку вместо того, чтобы отдать очко ему.

Американец <span class=error>Райан</span> <span class=error>Харрисон</span> прокомментировал решение судьи в одном из моментов в матче между сербом Виктором <span class=error>Троицки</span> и итальянцем <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> на мэйджоре в Мельбурне. На <nobr>брейк-пойнте</nobr> в пятой партии серб попал в линию корта однако судьи посчитали что мяч был в ауте. После <span class=error>видеоповтора</span> доказавшего правоту <span class=error>Троицки</span> судья на вышке назначила переигровку вместо того чтобы отдать очко ему. Увеличить
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«Довольно неприятная дама. Твоя злость совершенно оправдана. У меня была похожая ситуация на брейк-пойнте в первом круге соревнований», — написал Харрисон в своём микроблоге на сервисе Twitter, но потом эта запись была удалена.

Отметим, что этот инцидент не помешал Виктору Троицки одержать победу и выйти в третий круг Australian Open.
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