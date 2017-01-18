Райан Харрисон: Злость Троицки на судью совершенно оправдана
Американец Райан Харрисон прокомментировал решение судьи в одном из моментов в матче между сербом Виктором Троицки и итальянцем Паоло Лоренци на «мэйджоре» в Мельбурне. На
брейк-пойнте в пятой партии серб попал в линию корта, однако судьи посчитали, что мяч был в ауте. После видеоповтора, доказавшего правоту Троицки, судья на вышке назначила переигровку вместо того, чтобы отдать очко ему.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Довольно неприятная дама. Твоя злость совершенно оправдана. У меня была похожая ситуация на
Отметим, что этот инцидент не помешал Виктору Троицки одержать победу и выйти в третий круг Australian Open.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter