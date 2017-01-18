Райан Харрисон: Злость Троицки на судью совершенно оправдана

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«Довольно неприятная дама. Твоя злость совершенно оправдана. У меня была похожая ситуация на брейк-пойнте в первом круге соревнований», — написал Харрисон в своём микроблоге на сервисе Twitter, но потом эта запись была удалена.

Отметим, что этот инцидент не помешал Виктору Троицки одержать победу и выйти в третий круг Australian Open.