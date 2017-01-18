Гарбин Мугуруса продолжает выступление на Открытом чемпионате Австралии

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Первая очная встреча спортсменок продлилась 1 час 34 минуты. Седьмая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, сделала четыре брейка и два эйса, однажды ошибившись при подаче. 21-летняя Кроуфорд, занимающая 162-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки, совершила восемь эйсов и одну двойную ошибку.

В матче за выход в 1/8 финала «мэйджора» в Мельбурне Мугуруса сразится с Анастасией Севастовой из Латвии.