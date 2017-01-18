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https://sport.mail.ru/news/tennis/28467500/
18 января 2017, 13:14 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса продолжает выступление на Открытом чемпионате Австралии

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса преодолела барьер второго раунда Australian Open, переиграв в двух сетах американку Саманту Кроуфорд, — 7/5, 6/4.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса преодолела барьер второго раунда Australian <span class=error>Open</span> переиграв в двух сетах американку <span class=error>Саманту</span> Кроуфорд — 7/5 6/4. Увеличить
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Первая очная встреча спортсменок продлилась 1 час 34 минуты. Седьмая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, сделала четыре брейка и два эйса, однажды ошибившись при подаче. 21-летняя Кроуфорд, занимающая 162-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки, совершила восемь эйсов и одну двойную ошибку.

В матче за выход в 1/8 финала «мэйджора» в Мельбурне Мугуруса сразится с Анастасией Севастовой из Латвии.
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