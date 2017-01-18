Мельбурн. Карен Хачанов потерпел поражение от Джека Сока

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За 2 часа 14 минут, проведённых на корте, 52-я ракетка мира, 20-летний Хачанов, один раз взял подачу оппонента, совершил десять эйсов и шесть двойных ошибок. В активе 24-летнего Джека, занимающего 20-е место в рейтинге АТР, значатся четыре реализованных брейк-пойнта и семь эйсов при пяти ошибках на своей подаче. Ранее между собой игроки не встречались.