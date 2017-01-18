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https://sport.mail.ru/news/tennis/28467499/
18 января 2017, 13:14 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Карен Хачанов потерпел поражение от Джека Сока

Российский теннисист Карен Хачанов не смог преодолеть барьер второго раунда Australian Open, проиграв в трёх партиях американцу Джеку Соку, — 3/6, 4/6, 4/6.

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> не смог преодолеть барьер второго раунда Australian <span class=error>Open</span> проиграв в трёх партиях американцу Джеку Соку — 3/6 4/6 4/6. Увеличить
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За 2 часа 14 минут, проведённых на корте, 52-я ракетка мира, 20-летний Хачанов, один раз взял подачу оппонента, совершил десять эйсов и шесть двойных ошибок. В активе 24-летнего Джека, занимающего 20-е место в рейтинге АТР, значатся четыре реализованных брейк-пойнта и семь эйсов при пяти ошибках на своей подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Сок будет противостоять французу Жо-Вилфриду Цонга.
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