Мельбурн. Коко Вандевеге оказалась сильнее Полин Парментье
Американская теннисистка Коко Вандевеге преодолела барьер второго раунда Открытого чемпионата Австралии, переиграв в двух сетах француженку Полин Парментье, — 6/4, 7/6 (5).
Поединок продлился 1 час 48 минут. 35-я ракетка мира, 25-летняя Коко, записала в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, восемь раз ошибившись при подаче. 30-летняя Парментье, занимающая 67-е место в мировой классификации, трижды брала подачу соперницы, сделала три эйса и шесть двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.
В третьем круге Australian Open Вандевеге померится силами с канадкой Эжени Бушар.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter