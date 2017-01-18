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https://sport.mail.ru/news/tennis/28467242/
18 января 2017, 13:00 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Коко Вандевеге оказалась сильнее Полин Парментье

Американская теннисистка Коко Вандевеге преодолела барьер второго раунда Открытого чемпионата Австралии, переиграв в двух сетах француженку Полин Парментье, — 6/4, 7/6 (5).

Поединок продлился 1 час 48 минут. 35-я ракетка мира, 25-летняя Коко, записала в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, восемь раз ошибившись при подаче. 30-летняя Парментье, занимающая 67-е место в мировой классификации, трижды брала подачу соперницы, сделала три эйса и шесть двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В третьем круге Australian Open Вандевеге померится силами с канадкой Эжени Бушар.
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