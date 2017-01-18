Australian Open. Эшли Барти в двух сетах обыграла Шелби Роджерс

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Матч продолжался 1 час 8 минут. 20-летняя австралийская спортсменка превзошла свою соперницу по всем статистическим показателям: она выполнила 7 эйсов против пяти у Роджерс, не допустила ни одной двойной ошибки (у американки — одна) и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов (у Роджерс — 0 из 3).



В следующем круге Барти встретится с немкой Моной Бартель, которая ранее обыграла на Australian Open победительницу олимпийского турнира Рио-2016 Монику Пюиг.