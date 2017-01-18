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https://sport.mail.ru/news/tennis/28467241/
18 января 2017, 13:00 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Эшли Барти в двух сетах обыграла Шелби Роджерс

223-я ракетка мира Эшли Барти из Австралии выбила из розыгрыша Открытого чемпионата Австралии американку Шелби Роджерс, занимающую 52-е место в рейтинге WTA — 7/5, 6/1.

223-я ракетка мира <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> из Австралии выбила из розыгрыша Открытого чемпионата Австралии американку <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> занимающую 52-е место в рейтинге WTA — 7/5 6/1. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 8 минут. 20-летняя австралийская спортсменка превзошла свою соперницу по всем статистическим показателям: она выполнила 7 эйсов против пяти у Роджерс, не допустила ни одной двойной ошибки (у американки — одна) и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов (у Роджерс — 0 из 3).

В следующем круге Барти встретится с немкой Моной Бартель, которая ранее обыграла на Australian Open победительницу олимпийского турнира Рио-2016 Монику Пюиг.
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