Australian Open. Эшли Барти в двух сетах обыграла Шелби Роджерс
223-я ракетка мира Эшли Барти из Австралии выбила из розыгрыша Открытого чемпионата Австралии американку Шелби Роджерс, занимающую 52-е место в рейтинге WTA — 7/5, 6/1.
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Матч продолжался 1 час 8 минут. 20-летняя австралийская спортсменка превзошла свою соперницу по всем статистическим показателям: она выполнила 7 эйсов против пяти у Роджерс, не допустила ни одной двойной ошибки (у американки — одна) и реализовала 3 из 8
В следующем круге Барти встретится с немкой Моной Бартель, которая ранее обыграла на Australian Open победительницу олимпийского турнира Рио-2016 Монику Пюиг.
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