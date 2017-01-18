Моника Пюиг не смогла преодолеть барьер второго круга Australian Open
Пуэрториканская теннисистка Моника Пюиг проиграла в двух сетах немке Моне Бартель и завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии на стадии второго раунда — 4/6, 4/6.
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За время матча, продлившегося 1 час 20 минут, 46-я ракетка мира, 23-летняя Моника, пять раз брала подачу соперницы, сделала один эйс и две двойные ошибки. 26-летняя Бартель, занимающая 181-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала семь
В третьем круге «мэйджора» в Мельбурне Бартель сразится с хозяйкой кортов Эшли Барти.
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