Моника Пюиг не смогла преодолеть барьер второго круга Australian Open

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За время матча, продлившегося 1 час 20 минут, 46-я ракетка мира, 23-летняя Моника, пять раз брала подачу соперницы, сделала один эйс и две двойные ошибки. 26-летняя Бартель, занимающая 181-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала семь брейк-пойнтов, совершила шесть эйсов и четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В третьем круге «мэйджора» в Мельбурне Бартель сразится с хозяйкой кортов Эшли Барти.