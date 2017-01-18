Анжелика Кербер. «Только вперёд и ни шагу назад»
29-й день рождения Анжелика Кербер отмечает на корте.
Действующая чемпионка Australian Open Анжелика Кербер 18 января отмечает день рождения. За годы её карьеры набралось немало интересных цифр и фактов.
1-ю строчку рейтинга занимает на данный момент немецкая теннисистка. На высшей позиции она держится уже 18 недель. «Сначала я исполнила свою мечту, выиграв турнир “Большого шлема”, затем закрепила победой ещё на одном мэйджоре и стала первой ракеткой мира, претворив в жизнь свою детскую мечту. Не думаю, что чувствовала особое психологическое давление после победы в Австралии. Приезжая на турниры, понимала, что хочу в первую очередь показывать теннис хорошего уровня, в который умею играть».
Свой секрет успеха Анжелика Кербер видит в следующем: «Я поменяла своё отношение к теннису, раньше я многое усложняла, крайне серьёзно подходила ко всему. Сейчас же я больше стараюсь получать удовольствие от процесса и не запрещать себе
2-кратная обладательница титулов «Большого шлема»: Australian Open и US Open 2016. «После победы на Открытом чемпионате Австралии дала очень много интервью, посетила несколько телевизионных шоу. Приятно вернуть былой интерес к теннису в Германии со времён побед Штеффи Граф и Бориса Беккера. После 20-летнего перерыва вновь у страны есть победитель турнира “Большого шлема”».
«Турнир в
3 языками владеет Кербер: немецким, польским, английским.
4-й по продолжительности матч в сезоне-2016 провела немка в Ухане против Петры Квитовой. Встреча длилась 3 часа 20 минут и завершилась викторией чешской теннисистки.
5 июня 2016 года состоялась свадьба у её хорошей подруги, теннисистки Аны Иванович, которая вышла замуж за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера. 6 теннисисток из Германии находятся в первой сотне текущего рейтинга WTA: Анжелика Кербер, Лаура Зигемунд, Анника Бек, Андреа Петкович, Юлия Гёргес, Карина Виттхёфт. Когда первые серьёзные успехи стали приходить к Кербер, спортсменку спросили, чувствует ли она волну подъёма интереса к теннису в Германии. Тогда теннисистка ответила, что здорово, когда есть конкуренция среди соотечественников, ведь они мотивируют друг друга, и что она рада быть частью этого поколения.
7 студийных альбомов записала Елена Фишер, любимая немецкая исполнительница действующей первой ракетки мира.
8 раз встречались на корте Анжелика Кербер и Серена Уильямс. 2−6 — итог личных поединков в пользу американки. Противостояние, за которым все стали пристально смотреть в прошлом сезоне, вызывает не меньший интерес сейчас. Немка отмечает, что в 2016 году у неё было много напряжённых матчей, из которых она вынесла для себя огромный опыт, но сражением года
Сама же Серена вспомнила в разговоре со Sports Illustrated своё поражение в четвертьфинале в Цинциннати 2012 года — 4:6, 4:6. «Она действовала невероятно. Это одна из тех встреч, которую я никогда не забуду. Анжелика хорошо подавала, прекрасно перемещалась по корту, доминировала по ходу всего матча. Тогда я подумала, что мне, да и всем остальным, следует воспринимать её очень серьёзно как своего соперника». В 2009 году Барак Обама стал Нобелевским лауреатом премии мира. Именно с американским президентом удалось однажды пообщаться за ланчем немецкой спортсменке. 10 одиночных титулов на счету у Анжелики.
118 парных матчей с 38-ю разными теннисистками сыграла Кербер за свою профессиональную карьеру.
12−9 статистика
В 12 командных поединках принимала участие спортсменка. 13 лет было Анжелике Кербер, когда её любимая актриса Джулия Робертс получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Эрин Брокович» (2001 г). Также немке нравятся ленты с участием Риз Уизерспун и Кэмерон Диас.
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15-й год Анжелика проводит в
17 золотых медалей завоевала сборная Германия на Олимпийских играх в
18−6 соотношение
19 355 561 $ призовые за карьеру немецкой спортсменки.
20 одиночных титулов у Агнешки Радваньской. Теннисистки уже давно знакомы, частенько Радваньска в шутку предлагает Кербер выступать за Польшу на Кубке Федерации, ведь у Анжелики двойное гражданство. Полька отметила прогресс своей подруги по цеху в прошлом сезоне: «Она действительно заслуживает быть первой в рейтинге. Она показывала невероятно стабильный теннис высокого класса, начиная с Австралии, вне зависимости от покрытия, на котором приходилось играть». 21 турнир в среднем играла немка последние пять сезонов, когда ей удавалось держаться в первой десятке мирового женского рейтинга.
22-й первой ракеткой мира стала Кербер, к тому же самой возрастной из тех, кому впервые покорилась эта вершина.
22-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» является кумир детства Анжелики Кербер Штеффи Граф. «Штеффи Граф и Магдалена Нойнер — те немецкие атлеты, которыми я восхищаюсь. Легенды, примеру которых надо следовать».
23−8 статистика
В 25-ти финалах играла теннисистка из Германии, а победы добивалась только в 40% из них.
265 тысяч подписчиков у немецкой теннисистки в Instagram. 27 лет было Торбену Бельцу, когда он начал тренировать Анжелику Кербер. Это сотрудничество началось в 2003 году, как только спортсменка стала выступать во взрослом туре, и продолжается до сих пор. Правда, в их сотрудничестве был перерыв в один год.
«Я следил за ней, когда она выступала ещё по юниорам. В Германии она показывала великолепные результаты, обыгрывая в 15−16 лет тех, кто был тремя годами старше. Уже тогда я понял, что вижу перед собой большой талант, — вспоминает Бельц. — Сложно было сказать, станет ли она первой ракеткой мира во взрослом туре, но то, что она будет топовым игроком, можно было ожидать».
«Он знает меня очень хорошо, понимает мою игру. Торбен говорит со мной тогда, когда нужно. Доверие — база, на которой строятся отношения в нашей команде. Мы подходим друг другу, потому что оба знаем, что такое тяжёлый труд, в то же время умеем веселиться вне корта», — добавляет теннисистка.
О приятельской атмосфере в команде свидетельствует их совместный прыжок в реку после победы в Австралии: «Было грязно и холодно, но, слава Богу, быстро. Это был спор, поэтому пришлось выполнять. Мне нравится заключать подобные споры со своей командой, нам в голову частенько приходят подобные сумасшедшие идеи». 28 турниров «Большого шлема» сыграла Андреа Петкович, одна из лучших подруг Кербер в туре. «Мы всегда с ней много болтаем и смеёмся. Да, мы простые девушки, и ничто человеческое нам не чуждо».
29 лет назад была издана любимая книга Анжелики Кербер «Алхимик» Паоло Коэльо.
Источники: sport360.com, The Telegraph, ubitennis.net, Sports Illustrated, CNN, WTA Insider, spox.com, sportskeeda.com, dnaindia.com, tennishead.net, tennisnow.com, tennis.com, The Independent.
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