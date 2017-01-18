Анжелика Кербер. «Только вперёд и ни шагу назад»

Действующая чемпионка Australian Open Анжелика Кербер 18 января отмечает день рождения. За годы её карьеры набралось немало интересных цифр и фактов.



1-ю строчку рейтинга занимает на данный момент немецкая теннисистка. На высшей позиции она держится уже 18 недель. «Сначала я исполнила свою мечту, выиграв турнир “Большого шлема”, затем закрепила победой ещё на одном мэйджоре и стала первой ракеткой мира, претворив в жизнь свою детскую мечту. Не думаю, что чувствовала особое психологическое давление после победы в Австралии. Приезжая на турниры, понимала, что хочу в первую очередь показывать теннис хорошего уровня, в который умею играть».



Свой секрет успеха Анжелика Кербер видит в следующем: «Я поменяла своё отношение к теннису, раньше я многое усложняла, крайне серьёзно подходила ко всему. Сейчас же я больше стараюсь получать удовольствие от процесса и не запрещать себе что-то привносить в свои тренировочные будни: если где-то неподалёку море, я стараюсь выбраться на пляж, если магазины, то обязательно устрою шопинг. В общем, стараюсь выбираться куда-то, чтобы черпать там новые эмоции и вдохновение».



2-кратная обладательница титулов «Большого шлема»: Australian Open и US Open 2016. «После победы на Открытом чемпионате Австралии дала очень много интервью, посетила несколько телевизионных шоу. Приятно вернуть былой интерес к теннису в Германии со времён побед Штеффи Граф и Бориса Беккера. После 20-летнего перерыва вновь у страны есть победитель турнира “Большого шлема”».



«Турнир в Нью-Йорке складывался по-другому. Было намного труднее, ведь начиная с Цинциннати мне постоянно напоминали о том, что близка первая строчка рейтинга. Но я рада, что эти большие достижения пришли именно сейчас, когда я прошла путь побед и поражений, научилась наслаждаться каждой минутой, проведённой на корте. Хорошо, что это происходит со мной именно теперь, а не несколькими годами ранее». В 3 года начала заниматься теннисом. Главными вдохновителями стали родители. Юная Энжи занималась плаванием, но как только впервые взялась за ракетку, уже не смогла с ней расстаться. Любопытно, что Кербер в одном из интервью рассказала, что пишет и ест правой рукой, а в теннис играет левой.



3 языками владеет Кербер: немецким, польским, английским.



4-й по продолжительности матч в сезоне-2016 провела немка в Ухане против Петры Квитовой. Встреча длилась 3 часа 20 минут и завершилась викторией чешской теннисистки.



5 июня 2016 года состоялась свадьба у её хорошей подруги, теннисистки Аны Иванович, которая вышла замуж за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера. 6 теннисисток из Германии находятся в первой сотне текущего рейтинга WTA: Анжелика Кербер, Лаура Зигемунд, Анника Бек, Андреа Петкович, Юлия Гёргес, Карина Виттхёфт. Когда первые серьёзные успехи стали приходить к Кербер, спортсменку спросили, чувствует ли она волну подъёма интереса к теннису в Германии. Тогда теннисистка ответила, что здорово, когда есть конкуренция среди соотечественников, ведь они мотивируют друг друга, и что она рада быть частью этого поколения.



7 студийных альбомов записала Елена Фишер, любимая немецкая исполнительница действующей первой ракетки мира.



8 раз встречались на корте Анжелика Кербер и Серена Уильямс. 2−6 — итог личных поединков в пользу американки. Противостояние, за которым все стали пристально смотреть в прошлом сезоне, вызывает не меньший интерес сейчас. Немка отмечает, что в 2016 году у неё было много напряжённых матчей, из которых она вынесла для себя огромный опыт, но сражением года всё-таки называет финал Australian Open. «Я поверила в себя после этой победы, психология моей игры изменилась».



Сама же Серена вспомнила в разговоре со Sports Illustrated своё поражение в четвертьфинале в Цинциннати 2012 года — 4:6, 4:6. «Она действовала невероятно. Это одна из тех встреч, которую я никогда не забуду. Анжелика хорошо подавала, прекрасно перемещалась по корту, доминировала по ходу всего матча. Тогда я подумала, что мне, да и всем остальным, следует воспринимать её очень серьёзно как своего соперника». В 2009 году Барак Обама стал Нобелевским лауреатом премии мира. Именно с американским президентом удалось однажды пообщаться за ланчем немецкой спортсменке. 10 одиночных титулов на счету у Анжелики.



118 парных матчей с 38-ю разными теннисистками сыграла Кербер за свою профессиональную карьеру.



12−9 статистика побед-поражений у Кербер в матчах Кубка Федерации. «Когда ты играешь за страну, ты часть команды. Это всегда особые ощущения. Непередаваемые чувства — играть в сборной со своими друзьями, да ещё и защищать честь страны».



В 12 командных поединках принимала участие спортсменка. 13 лет было Анжелике Кербер, когда её любимая актриса Джулия Робертс получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Эрин Брокович» (2001 г). Также немке нравятся ленты с участием Риз Уизерспун и Кэмерон Диас. Как-то в одном из интервью её спросили, с кем бы она на день поменялась ролями. Именно свою любимую актрису она тогда и назвала, правда, несколько призадумавшись, добавила ещё, что хотела бы ощутить себя и на месте Штеффи.



14 ITF-титулов удалось завоевать немке: 11 — в одиночном и 3 в парном разряде.



15-й год Анжелика проводит в WTA-туре. В возрасте 15 лет она перешла в профессионалы. «Было здорово много путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Конечно, я скучала по семье и дому, но теннисная карьера не такая длинная, так что нужно ловить момент. Тем более, иногда мои родные ездят на турниры вместе со мной. Тогда обычно мы ходим в польский ресторан, чтобы почувствовать атмосферу родных просторов». Лучшее в теннисе, по мнению Анжелики, — это путешествия по всему миру. А худшее — ужасный загар и беспрестанный контроль над собой, питанием, тренировками. 16, 65 кв. км составляет площадь польского города Пущиково, где на данный момент живёт и тренируется Кербер. Для своей любимой внучки дедушка Януш построил там теннисный центр. «Мой дедушка всегда верил в меня. Иногда мне кажется, что если бы не дедушка с бабушкой, я бы сейчас не играла в теннис, потому что на протяжении карьеры бывало разное. Они же всегда говорили: “Если это то, чем ты хочешь заниматься, делай”». Из других жизненных девизов Кербер следует таким постулатам, как: «Улыбнись миру и тогда мир ответит тебе тем же» и «Всегда иди вперёд, не оглядываясь назад».



17 золотых медалей завоевала сборная Германия на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Анжелика Кербер добавила в копилку своей страны серебро, но тем не менее о своём выступлении вспоминает с улыбкой на лице. «Я старалась оставить моё сердце и всю душу на корте и довольна своим выступлением. Представлять Германию на Олимпиаде — невероятная честь. Такие моменты жизни не забываются. Горжусь тем, что смогла завоевать серебро». Хотя по значимости всё-таки ставит выше титулы «Большого шлема»: «Безусловно, ты всегда с нетерпением ждёшь, чтобы выступить на Олимпийских играх, потому что это бывает всего раз в четыре года. К тому же у этих соревнований своя особая атмосфера, частью которой приятно и почётно быть. Но всё-таки, если сравнивать, большую ценность для меня имеет победа на мэйджоре».



18−6 соотношение побед-поражений в сетах с тай-брейками. Это четвёртый результат прошлого сезона среди всех теннисисток.



19 355 561 $ призовые за карьеру немецкой спортсменки.



20 одиночных титулов у Агнешки Радваньской. Теннисистки уже давно знакомы, частенько Радваньска в шутку предлагает Кербер выступать за Польшу на Кубке Федерации, ведь у Анжелики двойное гражданство. Полька отметила прогресс своей подруги по цеху в прошлом сезоне: «Она действительно заслуживает быть первой в рейтинге. Она показывала невероятно стабильный теннис высокого класса, начиная с Австралии, вне зависимости от покрытия, на котором приходилось играть». 21 турнир в среднем играла немка последние пять сезонов, когда ей удавалось держаться в первой десятке мирового женского рейтинга.



22-й первой ракеткой мира стала Кербер, к тому же самой возрастной из тех, кому впервые покорилась эта вершина.



22-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» является кумир детства Анжелики Кербер Штеффи Граф. «Штеффи Граф и Магдалена Нойнер — те немецкие атлеты, которыми я восхищаюсь. Легенды, примеру которых надо следовать».



23−8 статистика побед-поражений на US Open за всю карьеру. «У меня был неудачный сезон, когда я везде вылетала в первых кругах. Когда мы приехали в Нью-Йорк и гуляли по городу, я сказала: “Вот бы выиграть стартовый матч”. Но я выиграла сначала первую встречу, затем вторую. Когда вошла в раздевалку спросила себя: “Что дальше?”. И в тот момент пришло понимание, что нужно просто играть, не накладывая на себя никаких обязательств. Пожалуй, тот момент был переломным в карьере. С тех пор я стала относиться к теннису по-другому. Стала мыслить более позитивно и сразу получилось перенести агрессивную манеру игры с тренировочных кортов на турнирные, что раньше никак не выходило». В 24 года Кербер завоевала свои первые WTA-титулы в Париже и Копенгагене, а затем и вовсе впервые завершила год в первой пятёрке.



В 25-ти финалах играла теннисистка из Германии, а победы добивалась только в 40% из них.



265 тысяч подписчиков у немецкой теннисистки в Instagram. 27 лет было Торбену Бельцу, когда он начал тренировать Анжелику Кербер. Это сотрудничество началось в 2003 году, как только спортсменка стала выступать во взрослом туре, и продолжается до сих пор. Правда, в их сотрудничестве был перерыв в один год.



«Я следил за ней, когда она выступала ещё по юниорам. В Германии она показывала великолепные результаты, обыгрывая в 15−16 лет тех, кто был тремя годами старше. Уже тогда я понял, что вижу перед собой большой талант, — вспоминает Бельц. — Сложно было сказать, станет ли она первой ракеткой мира во взрослом туре, но то, что она будет топовым игроком, можно было ожидать».



«Он знает меня очень хорошо, понимает мою игру. Торбен говорит со мной тогда, когда нужно. Доверие — база, на которой строятся отношения в нашей команде. Мы подходим друг другу, потому что оба знаем, что такое тяжёлый труд, в то же время умеем веселиться вне корта», — добавляет теннисистка.



О приятельской атмосфере в команде свидетельствует их совместный прыжок в реку после победы в Австралии: «Было грязно и холодно, но, слава Богу, быстро. Это был спор, поэтому пришлось выполнять. Мне нравится заключать подобные споры со своей командой, нам в голову частенько приходят подобные сумасшедшие идеи». 28 турниров «Большого шлема» сыграла Андреа Петкович, одна из лучших подруг Кербер в туре. «Мы всегда с ней много болтаем и смеёмся. Да, мы простые девушки, и ничто человеческое нам не чуждо».



29 лет назад была издана любимая книга Анжелики Кербер «Алхимик» Паоло Коэльо.

Источники: sport360.com, The Telegraph, ubitennis.net, Sports Illustrated, CNN, WTA Insider, spox.com, sportskeeda.com, dnaindia.com, tennishead.net, tennisnow.com, tennis.com, The Independent.