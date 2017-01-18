Роджер Федерер: Сегодня я очень качественно действовал на подаче

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«Я отлично себя чувствую. Лучше всего, когда добиваешься победы в трёх сетах, и сегодня мне это удалось. Мне кажется сегодня я действовал стабильнее, чем в первом поединке против Мельцера. Тогда я не смог сохранить своё преимущество и проиграл вторую партию.

До матча я почти ничего не знал о моём сопернике, но был готов бороться. Так что я очень доволен этим матчем.

Сегодня я очень качественно действовал на подаче, что позволило мне выиграть немало розыгрышей. Мне показалось, что ему так и не удалось сладить с моей подачей. На быстрых кортах очень важно не отдавать свою подачу, что я и делал.

Меня впечатлила и первая, и вторая подача Рубина. Он очень хорошо и стабильно разгоняет мяч. К тому же на задней линии он действовал весьма агрессивно. Мне было непросто навязать ему свою игру. К тому же мне бы хотелось лучше действовать при переходе из обороны в атаку — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.