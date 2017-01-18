Глава ITF: Мировой теннис примет Шарапову после отбытия дисквалификации

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Ранее стало известно, что Шарапова проведет первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. До этого момента спортсменка не будет проводить выставочные матчи.

«Она была отстранена, но вернется в апреле, и, конечно, теннис примет ее, — сказал Хаггерти. — Эта история показывает, что все спортсмены были “чисты”, и если у них возникают проблемы и они отбывают наказание, они могут вернуться в большую игру».

Шарапова была дисквалифицирована ITF в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.