Глава ITF: Мировой теннис примет Шарапову после отбытия дисквалификации
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мировой теннис примет россиянку Марию Шарапову, дисквалифицированную за употребление мельдония, после отбытия наказания. Такое мнение выразил глава Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти, слова которого приводит газета New Zealand Herald.
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Ранее стало известно, что Шарапова проведет первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. До этого момента спортсменка не будет проводить выставочные матчи.
«Она была отстранена, но вернется в апреле, и, конечно, теннис примет ее, — сказал Хаггерти. — Эта история показывает, что все спортсмены были “чисты”, и если у них возникают проблемы и они отбывают наказание, они могут вернуться в большую игру».
Шарапова была дисквалифицирована ITF в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.
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