Свитолина вышла в третий круг Australian Open
Украинка обыграла американку Боусрап.
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В Мельбурне проходят матчи второго круга Открытого чепионата Австралии по теннису, в одном из которых украинка Элина Свитолина победила американку Джулию Боусрап, сообщает официальный сайт соревнований.
Для победы над 119-й ракеткой мира украинской теннисистке, которая занимает 13-ю строчку рейтинга, потребовалось два сета — 6:4, 6:1.
Поединок длился 1 час 16 минут.
За выход в четвертый круг соревнований Свитолина сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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