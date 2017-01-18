Свитолина вышла в третий круг Australian Open

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В Мельбурне проходят матчи второго круга Открытого чепионата Австралии по теннису, в одном из которых украинка Элина Свитолина победила американку Джулию Боусрап, сообщает официальный сайт соревнований.

Для победы над 119-й ракеткой мира украинской теннисистке, которая занимает 13-ю строчку рейтинга, потребовалось два сета — 6:4, 6:1.

Поединок длился 1 час 16 минут.

За выход в четвертый круг соревнований Свитолина сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.