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18 января 2017, 11:40 | Теннис | УНИАН

Свитолина вышла в третий круг Australian Open

Украинка обыграла американку Боусрап.

Украинка обыграла американку Боусрап. Увеличить
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В Мельбурне проходят матчи второго круга Открытого чепионата Австралии по теннису, в одном из которых украинка Элина Свитолина победила американку Джулию Боусрап, сообщает официальный сайт соревнований.

Для победы над 119-й ракеткой мира украинской теннисистке, которая занимает 13-ю строчку рейтинга, потребовалось два сета — 6:4, 6:1.

Поединок длился 1 час 16 минут.

За выход в четвертый круг соревнований Свитолина сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

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Долгополов сыграет во втором круге Australian Open с французом Монфисом

Долгополов сыграет во втором круге Australian Open с французом Монфисом

В Мельбурне завершились матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису проходят, в одном из которых шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис обыграл чеха Иржи Веселы и стал соперником украинца Александра Долгополова в 1/32 финала, сообщает официальный сайт турнира.
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