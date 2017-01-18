Australian Open. Виктор Троицки одолел в пяти сетах Паоло Лоренци
Сербский теннисист Виктор Троицки прошёл в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв в пяти партиях итальянца Паоло Лоренци, — 6/3, 1/6, 7/6 (3), 3/6, 6/3.
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Поединок продлился 3 часа 47 минут. 35-й номер рейтинга АТР, 30-летний Виктор, записал в свой актив три брейка и 21 эйс, шесть раз ошибившись при подаче. 35-летний Лоренци, занимающий 43-ю позицию в мировой классификации, четырежды брал подачу оппонента, сделал восемь эйсов и столько же двойных ошибок. Серб увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
В матче за выход в 1/8 финала «мэйджора» в Мельбурне Троицки померится силами со швейцарцем Стэном Вавринкой.
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