Australian Open. Виктор Троицки одолел в пяти сетах Паоло Лоренци

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Поединок продлился 3 часа 47 минут. 35-й номер рейтинга АТР, 30-летний Виктор, записал в свой актив три брейка и 21 эйс, шесть раз ошибившись при подаче. 35-летний Лоренци, занимающий 43-ю позицию в мировой классификации, четырежды брал подачу оппонента, сделал восемь эйсов и столько же двойных ошибок. Серб увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В матче за выход в 1/8 финала «мэйджора» в Мельбурне Троицки померится силами со швейцарцем Стэном Вавринкой.