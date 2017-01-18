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https://sport.mail.ru/news/tennis/28465940/
18 января 2017, 11:38 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Виктор Троицки одолел в пяти сетах Паоло Лоренци

Сербский теннисист Виктор Троицки прошёл в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв в пяти партиях итальянца Паоло Лоренци, — 6/3, 1/6, 7/6 (3), 3/6, 6/3.

Сербский теннисист Виктор <span class=error>Троицки</span> прошёл в третий круг Открытого чемпионата Австралии обыграв в пяти партиях итальянца <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> — 6/3 1/6 7/6 (3) 3/6 6/3. Увеличить
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Поединок продлился 3 часа 47 минут. 35-й номер рейтинга АТР, 30-летний Виктор, записал в свой актив три брейка и 21 эйс, шесть раз ошибившись при подаче. 35-летний Лоренци, занимающий 43-ю позицию в мировой классификации, четырежды брал подачу оппонента, сделал восемь эйсов и столько же двойных ошибок. Серб увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В матче за выход в 1/8 финала «мэйджора» в Мельбурне Троицки померится силами со швейцарцем Стэном Вавринкой.
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