Стэн Вавринка: Сейчас я демонстрирую очень высокий уровень тенниса
Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал свою победу во втором круге Australian Open.
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«Я доволен тем, как провёл этот матч. Я продемонстрировал отличную игру и смог сосредоточиться. Я хорошо передвигался по корту и прекрасно себя чувствовал, так что у меня нет никаких проблем. Рад, что мне удалось одержать эту победу в трёх сетах.
На этот раз я не переживал, хотя первый матч турнира получился довольно сложным, я мог проиграть. Тем не менее, я боролся до последнего и победил. Сейчас я демонстрирую очень высокий уровень тенниса, отлично работаю на тренировках. Сегодня я был максимально сосредоточен, ждал непростого матча. Стив — сильный теннисист и непросто соперник, так что я доволен результатом, — приводит слова Вавринки
Также спортсмен рассказал, что помнит свою первую победу на турнире «Большого шлема» в 2014 году.
«Это необыкновенное воспоминание. Я помню и финал, который поздно начался и поздно закончился, и церемонию награждения, всё. Конечно, за последние пару лет многое изменилось. Я показал отличные результаты: выиграл ещё два турнира “Большого шлема”. Но именно здесь я одержал свою первую победу, поэтому испытываю особые эмоции», — добавил теннисист.
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