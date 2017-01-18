Австралия. Диего Шварцман не справился со Стивом Дарсисом

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Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. За это время 24-летний Шварцман сделал пять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 32-летний Дарсис пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал пять брейков. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Соперником Дарсиса в третьем раунде Australian Open станет победитель матча между итальянцем Андреасом Сеппи и австралийцем Ником Киргиосом.