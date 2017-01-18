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https://sport.mail.ru/news/tennis/28465411/
18 января 2017, 11:14 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Диего Шварцман не справился со Стивом Дарсисом

54-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман, в четырёх сетах проиграл бельгийцу Стиву Дарсису, занимающему 71-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 3/6, 6/2, 4/6 во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

54-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман в четырёх сетах проиграл бельгийцу <span class=error>Стиву</span> <span class=error>Дарсису</span> занимающему 71-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 3/6 6/2 4/6 во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. За это время 24-летний Шварцман сделал пять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 32-летний Дарсис пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал пять брейков. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Соперником Дарсиса в третьем раунде Australian Open станет победитель матча между итальянцем Андреасом Сеппи и австралийцем Ником Киргиосом.
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