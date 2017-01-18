Австралия. Диего Шварцман не справился со Стивом Дарсисом
54-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман, в четырёх сетах проиграл бельгийцу Стиву Дарсису, занимающему 71-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 3/6, 6/2, 4/6 во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. За это время 24-летний Шварцман сделал пять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал три
Соперником Дарсиса в третьем раунде Australian Open станет победитель матча между итальянцем Андреасом Сеппи и австралийцем Ником Киргиосом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter