Анастасия Севастова прошла в третий раунд «мэйджора» в Мельбурне

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За время матча, продлившегося 1 час 16 минут, 33-я ракетка мира, 26-летняя Анастасия, сделала четыре брейка и два эйса, трижды ошибившись при подаче. Её ровесница Куцова, занимающая 80-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу соперницы, совершила один эйс и одну двойную ошибку. Латвийка продолжает лидировать в личных встречах спортсменок — 6:0.

В третьем раунде Australian Open Севастова сразится с победительницей игры американки Саманты Кроуфорд и испанки Гарбин Мугурусы.