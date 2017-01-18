Анастасия Севастова прошла в третий раунд «мэйджора» в Мельбурне
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова преодолела барьер второго круга Открытого чемпионата Австралии, победив в двух сетах словачку Кристину Куцову, — 6/3, 6/4.
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За время матча, продлившегося 1 час 16 минут, 33-я ракетка мира, 26-летняя Анастасия, сделала четыре брейка и два эйса, трижды ошибившись при подаче. Её ровесница Куцова, занимающая 80-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу соперницы, совершила один эйс и одну двойную ошибку. Латвийка продолжает лидировать в личных встречах спортсменок — 6:0.
В третьем раунде Australian Open Севастова сразится с победительницей игры американки Саманты Кроуфорд и испанки Гарбин Мугурусы.
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