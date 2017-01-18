Сэм Куэрри продолжает борьбу на Открытом первенстве Австралии

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Встреча длилась 1 час 48 минут. За это время 29-летний Куэрри сделал девять эйсов, девять раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 17-летний оппонент один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В третьем раунде Australian Open Куэрри сразится либо с британцем Энди Марреем, либо с россиянином Андреем Рублёвым.