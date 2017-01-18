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https://sport.mail.ru/news/tennis/28465192/
18 января 2017, 11:05 | Теннис | GoTennis.ru

Сэм Куэрри продолжает борьбу на Открытом первенстве Австралии

32-я ракетка мира, американец Сэм Куэрри, обыграл австралийца Алекса Де Минаура, занимающего 301-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (5), 6/0, 6/1 во втором раунде «мэйджора» в Австралии.

32-я ракетка мира американец Сэм <span class=error>Куэрри</span> обыграл австралийца <span class=error>Алекса</span> Де <span class=error>Минаура</span> занимающего 301-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (5) 6/0 6/1 во втором раунде мэйджора в Австралии. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 48 минут. За это время 29-летний Куэрри сделал девять эйсов, девять раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 17-летний оппонент один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В третьем раунде Australian Open Куэрри сразится либо с британцем Энди Марреем, либо с россиянином Андреем Рублёвым.
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