Сэм Куэрри продолжает борьбу на Открытом первенстве Австралии
32-я ракетка мира, американец Сэм Куэрри, обыграл австралийца Алекса Де Минаура, занимающего 301-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (5), 6/0, 6/1 во втором раунде «мэйджора» в Австралии.
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Встреча длилась 1 час 48 минут. За это время 29-летний Куэрри сделал девять эйсов, девять раз ошибся при подаче и реализовал пять
В третьем раунде Australian Open Куэрри сразится либо с британцем Энди Марреем, либо с россиянином Андреем Рублёвым.
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