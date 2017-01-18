Жо-Вилфрид Цонга: С нетерпением жду рождения моего первенца
Французский теннисист
Жо-Вилфрид Цонга, ставший участником третьего круга Открытого чемпионата Австралии, прокомментировал то обстоятельство, что в нынешнем году он станет отцом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это действительно так. Ребёнок должен появиться на свет в апреле. С большим нетерпением жду этого события.
У меня есть друзья, которые уже обзавелись детьми. Меня ждёт новый опыт, новое приключение. Будет здорово, — приводит слова Цонга
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter