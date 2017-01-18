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https://sport.mail.ru/news/tennis/28465191/
18 января 2017, 11:04 | Теннис | GoTennis.ru

Жо-Вилфрид Цонга: С нетерпением жду рождения моего первенца

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга, ставший участником третьего круга Открытого чемпионата Австралии, прокомментировал то обстоятельство, что в нынешнем году он станет отцом.

Французский теннисист <nobr>Жо-Вилфрид</nobr> <span class=error>Цонга</span> ставший участником третьего круга Открытого чемпионата Австралии прокомментировал то обстоятельство что в нынешнем году он станет отцом. Увеличить
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«Это действительно так. Ребёнок должен появиться на свет в апреле. С большим нетерпением жду этого события.

У меня есть друзья, которые уже обзавелись детьми. Меня ждёт новый опыт, новое приключение. Будет здорово, — приводит слова Цонга пресс-служба Australian Open.
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