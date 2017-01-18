Мельбурн. Карла Суарес Наварро завершила выступление на соревнованиях
Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро не смогла преодолеть барьер второго раунда Australian Open, проиграв в двух сетах румынке Соране Кырсте, — 6/7 (1), 3/6.
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Матч продлился 1 час 33 минуты. 12-я ракетка мира, 28-летняя Карла, четырежды брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. 26-летняя Сорана, занимающая 78-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала шесть
В третьем круг Открытого чемпионата Австралии Кырстя сразится с американкой Элисон Риске.
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