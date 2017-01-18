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https://sport.mail.ru/news/tennis/28464953/
18 января 2017, 10:52 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Карла Суарес Наварро завершила выступление на соревнованиях

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро не смогла преодолеть барьер второго раунда Australian Open, проиграв в двух сетах румынке Соране Кырсте, — 6/7 (1), 3/6.

Испанская теннисистка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> не смогла преодолеть барьер второго раунда Australian <span class=error>Open</span> проиграв в двух сетах румынке <span class=error>Соране</span> <span class=error>Кырсте</span> — 6/7 (1) 3/6. Увеличить
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Матч продлился 1 час 33 минуты. 12-я ракетка мира, 28-летняя Карла, четырежды брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. 26-летняя Сорана, занимающая 78-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала шесть брейк-пойнтов и пять раз ошибалась при подаче. Румынка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 4:1.

В третьем круг Открытого чемпионата Австралии Кырстя сразится с американкой Элисон Риске.
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