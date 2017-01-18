Джон Иснер уступил Мише Звереву во втором круге Australian Open

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Матч продолжался 4 часа 10 минут. За это время 31-летний Иснер сделал 33 эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 29-летний Зверев 22 раза подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу американца.

В третьем раунде Australian Open Звереву предстоит поединок против тунисца Малека Жазири.