Джон Иснер уступил Мише Звереву во втором круге Australian Open
19-я ракетка мира, американец Джон Иснер, в пяти сетах не смог справиться с немцем Мишей Зверевым, занимающим 50-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 7/6 (4), 7/6 (4), 4/6, 6/7 (7), 7/9 во втором круге Открытого первенства Австралии.
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Матч продолжался 4 часа 10 минут. За это время 31-летний Иснер сделал 33 эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал один
В третьем раунде Australian Open Звереву предстоит поединок против тунисца Малека Жазири.
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