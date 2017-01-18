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https://sport.mail.ru/news/tennis/28464952/
18 января 2017, 10:52 | Теннис | GoTennis.ru

Джон Иснер уступил Мише Звереву во втором круге Australian Open

19-я ракетка мира, американец Джон Иснер, в пяти сетах не смог справиться с немцем Мишей Зверевым, занимающим 50-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 7/6 (4), 7/6 (4), 4/6, 6/7 (7), 7/9 во втором круге Открытого первенства Австралии.

19-я ракетка мира американец Джон <span class=error>Иснер</span> в пяти сетах не смог справиться с немцем Мишей <span class=error>Зверевым</span> занимающим 50-ю строчку рейтинга ATP уступив со счётом 7/6 (4) 7/6 (4) 4/6 6/7 (7) 7/9 во втором круге Открытого первенства Австралии. Увеличить
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Матч продолжался 4 часа 10 минут. За это время 31-летний Иснер сделал 33 эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 29-летний Зверев 22 раза подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу американца.

В третьем раунде Australian Open Звереву предстоит поединок против тунисца Малека Жазири.
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