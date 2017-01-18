Веснина и Макарова пробились во второй круг Australian Open

Встреча, которая продолжалась более двух часов, завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Отметим, что соперницами российской пары во втором круге будут победители встречи Лизель Хубер/Мария Санчес (США) — Мэдисон Бренгл/Арина Родионова (США/Австралия).

Открытый чемпионат Австралии (Australian Оpen). Парный разряд. Первый круг.

Екатерина Макарова и Елена Веснина (Россия) — Сюко Аояма/Макото Ниномия (Япония) — 6:4, 5:7, 6:2.