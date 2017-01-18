Веснина и Макарова пробились во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли во второй раунд Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в парном разряде, переиграв в первом круге в Мельбурне представительниц Японии Сюко Аояму и Макото Ниномию.
Встреча, которая продолжалась более двух часов, завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2.
Отметим, что соперницами российской пары во втором круге будут победители встречи Лизель Хубер/Мария Санчес (США) — Мэдисон Бренгл/Арина Родионова (США/Австралия).
Открытый чемпионат Австралии (Australian Оpen). Парный разряд. Первый круг.
Екатерина Макарова и Елена Веснина (Россия) — Сюко Аояма/Макото Ниномия (Япония) — 6:4, 5:7, 6:2.
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