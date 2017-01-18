Роджер Федерер сразится с Томашем Бердыхом за выход в 1/8 финала Australian Open

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Поединок продлился 2 часа 3 минуты. 17-я ракетка мира, 35-летний Роджер, записал в свой актив три брейка и 17 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 20-летний Рубин, занимающий 200-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем раунде «мэйджора» в Мельбурне Федерер померится силами с чехом Томашем Бердыхом.