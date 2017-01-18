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https://sport.mail.ru/news/tennis/28464289/
18 января 2017, 10:11 | Теннис | GoTennis.ru

Братья Брайаны преодолели барьер первого круга на «мэйджоре» в Мельбурне

Американцы Боб и Майк Брайаны обыграли французов Поля-Анри Матьё и Бенуа Пэра со счётом 6/3, 6/0 в первом раунде Открытого первенства Австралии в паре.

Американцы Боб и <span class=error>Майк</span> <span class=error>Брайаны</span> обыграли французов <nobr>Поля-Анри</nobr> <span class=error>Матьё</span> и <span class=error>Бенуа</span> Пэра со счётом 6/3 6/0 в первом раунде Открытого первенства Австралии в паре. Увеличить
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За 43 минуты матча братья Брайаны сделали два эйса, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппоненты четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и не сделали ни одного брейка.

Во втором раунде Australian Open братья Брайаны скрестят ракетки с победителями матча между немцем Дастином Брауном и испанцем Альбертом Рамосом и сербом Ненадом Зимоньичем и немцем Мишей Зверевым.
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