Братья Брайаны преодолели барьер первого круга на «мэйджоре» в Мельбурне

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За 43 минуты матча братья Брайаны сделали два эйса, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппоненты четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и не сделали ни одного брейка.

Во втором раунде Australian Open братья Брайаны скрестят ракетки с победителями матча между немцем Дастином Брауном и испанцем Альбертом Рамосом и сербом Ненадом Зимоньичем и немцем Мишей Зверевым.