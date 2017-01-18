Братья Брайаны преодолели барьер первого круга на «мэйджоре» в Мельбурне
Американцы Боб и Майк Брайаны обыграли французов
Поля-Анри Матьё и Бенуа Пэра со счётом 6/3, 6/0 в первом раунде Открытого первенства Австралии в паре.
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За 43 минуты матча братья Брайаны сделали два эйса, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали четыре
Во втором раунде Australian Open братья Брайаны скрестят ракетки с победителями матча между немцем Дастином Брауном и испанцем Альбертом Рамосом и сербом Ненадом Зимоньичем и немцем Мишей Зверевым.
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