Касаткина и Гаврилова покидают Открытый чемпионат Австралии

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Встреча длилась 1 час 25 минут. За это время Касаткина и Гаврилова не сделали ни одного эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперницы трижды подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали семь брейков.