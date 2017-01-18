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https://sport.mail.ru/news/tennis/28464127/
18 января 2017, 9:58 | Теннис | GoTennis.ru

Касаткина и Гаврилова покидают Открытый чемпионат Австралии

Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова проиграли итальянке Саре Эррани и бельгийке Кирстен Флипкенс со счётом 2/6, 4/6 на старте Australian Open в парном разряде.

Россиянка Дарья <span class=error>Касаткина</span> и австралийка Дарья <span class=error>Гаврилова</span> проиграли итальянке <span class=error>Саре</span> <span class=error>Эррани</span> и бельгийке <span class=error>Кирстен</span> Флипкенс со счётом 2/6 4/6 на старте Australian <span class=error>Open</span> в парном разряде. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 25 минут. За это время Касаткина и Гаврилова не сделали ни одного эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперницы трижды подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали семь брейков.

Во втором круге Открытого первенства Австралии Эррани и Флипкенс будут противостоять чешке Люси Шафаржовой и американке Бетани Маттек-Сэндс.
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