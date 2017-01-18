Касаткина и Гаврилова покидают Открытый чемпионат Австралии
Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова проиграли итальянке Саре Эррани и бельгийке Кирстен Флипкенс со счётом 2/6, 4/6 на старте Australian Open в парном разряде.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча длилась 1 час 25 минут. За это время Касаткина и Гаврилова не сделали ни одного эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре
Во втором круге Открытого первенства Австралии Эррани и Флипкенс будут противостоять чешке Люси Шафаржовой и американке Бетани
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter