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18 января 2017, 9:44 | Теннис | GoTennis.ru

Эжени Бушар победила во втором раунде Australian Open

Канадская теннисистка Эжени Бушар преодолела барьер второго круга Открытого чемпионата Австралии, обыграв в двух сетах китаянку Пэн Шуай, — 7/6 (5), 6/2.

Канадская теннисистка <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> преодолела барьер второго круга Открытого чемпионата Австралии обыграв в двух сетах китаянку <span class=error>Пэн</span> <span class=error>Шуай</span> — 7/6 (5) 6/2. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 29 минут, 47-я ракетка мира, 22-летняя Эжени, сделала четыре брейка и пять эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 31-летняя Пэн Шуай, занимающая 83-е место в рейтинге WTA, два раза брала подачу соперницы, совершила два эйса и пять двойных ошибок. Канадка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В третьем раунде «мэйджора» в Мельбурне Бушар сыграет либо с француженкой Полин Парментье, либо с американкой Коко Вандевеге.
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