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https://sport.mail.ru/news/tennis/28463961/
18 января 2017, 9:43 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Гарсия и Младенович с победы стартовали на парном турнире

Французский дуэт теннисисток в составе Каролин Гарсии и Кристины Младенович преодолел барьер первого круга парных соревнований в Мельбурне, победив швейцарку Белинду Бенчич и хорватку Ану Конюх, — 6/1, 6/2.

Французский дуэт теннисисток в составе <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсии</span> и Кристины Младенович преодолел барьер первого круга парных соревнований в Мельбурне победив швейцарку <span class=error>Белинду</span> <span class=error>Бенчич</span> и хорватку <span class=error>Ану</span> Конюх — 6/1 6/2. Увеличить
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Встреча продлилась 47 минут. Каролин и Кристина записали в свой актив по четыре брейка и эйса, дважды ошибившись при подаче. Бенчич и Конюх совершили четыре подачи навылет и три двойные ошибки.

Во втором раунде Australian Open в парном разряде Гарсия и Младенович сыграют либо с австралийками Лизетт Кабрерой и Элисон Баи, либо с немкой Анникой Бек и Анастасией Севастовой из Латвии.
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