Australian Open. Гарсия и Младенович с победы стартовали на парном турнире
Французский дуэт теннисисток в составе Каролин Гарсии и Кристины Младенович преодолел барьер первого круга парных соревнований в Мельбурне, победив швейцарку Белинду Бенчич и хорватку Ану Конюх, — 6/1, 6/2.
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Встреча продлилась 47 минут. Каролин и Кристина записали в свой актив по четыре брейка и эйса, дважды ошибившись при подаче. Бенчич и Конюх совершили четыре подачи навылет и три двойные ошибки.
Во втором раунде Australian Open в парном разряде Гарсия и Младенович сыграют либо с австралийками Лизетт Кабрерой и Элисон Баи, либо с немкой Анникой Бек и Анастасией Севастовой из Латвии.
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