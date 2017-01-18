Японец Кэй Нисикори вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Японец Кэй Нисикори вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Нисикори, получивший пятый номер посева, в матче второго круга нанес поражение французу Жереми Шарди — 6:3, 6:4, 6:3. На корте соперники провели чуть более двух часов.
В другом матче второго круга француз
Следующим соперником Нисикори станет словак Лукаш Лацко. Цонга встретится с сильнейшим в паре Карен Хачанов (Россия) — Джек Сок (США, 23).
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