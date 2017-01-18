Томаш Бердых пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии
Десятая ракетка мира, чех Томаш Бердых, в трёх сетах сломил сопротивление американца Райана Харрисона, занимающего 82-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 7/6 (6), 6/2 и вышел в третий раунд «мэйджора» в Мельбурне.
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За 2 часа 5 минут матча 31-летний Бердых сделал 15 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал пять
В третьем круге Australian Open Бердых сыграет с швейцарцем Роджером Федерером или американцем Ноа Рубиным.
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