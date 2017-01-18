Томаш Бердых пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии

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За 2 часа 5 минут матча 31-летний Бердых сделал 15 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 24-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу чеха.

В третьем круге Australian Open Бердых сыграет с швейцарцем Роджером Федерером или американцем Ноа Рубиным.