Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28463650/
18 января 2017, 8:59 | Теннис | GoTennis.ru

Томаш Бердых пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Десятая ракетка мира, чех Томаш Бердых, в трёх сетах сломил сопротивление американца Райана Харрисона, занимающего 82-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 7/6 (6), 6/2 и вышел в третий раунд «мэйджора» в Мельбурне.

Десятая ракетка мира чех <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> в трёх сетах сломил сопротивление американца <span class=error>Райана</span> <span class=error>Харрисона</span> занимающего 82-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 7/6 (6) 6/2 и вышел в третий раунд мэйджора в Мельбурне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 5 минут матча 31-летний Бердых сделал 15 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 24-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу чеха.

В третьем круге Australian Open Бердых сыграет с швейцарцем Роджером Федерером или американцем Ноа Рубиным.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Стэн Вавринка переиграл Стива Джонсона в Мельбурне

Томаш Бердых пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Australian Open. Ирина-Камелия Бегу не справилась с Кристиной Плишковой