Стэн Вавринка переиграл Стива Джонсона в Мельбурне
Четвёртая ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, в трёх сетах одолел американца Стива Джонсона, занимающего 30-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4, 6/4 во втором раунде Открытого первенства Австралии.
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Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время 31-летний Вавринка сделал 11 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три
Следующим соперником Вавринки на Australian Open будет серб Виктор Троицки или итальянец Паоло Лоренци.
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