Стэн Вавринка переиграл Стива Джонсона в Мельбурне

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Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время 31-летний Вавринка сделал 11 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 27-летний Джонсон шесть раз подал навылет и не отметился двойными ошибками и брейками. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу швейцарца.

Следующим соперником Вавринки на Australian Open будет серб Виктор Троицки или итальянец Паоло Лоренци.