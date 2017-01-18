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18 января 2017, 8:59 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка переиграл Стива Джонсона в Мельбурне

Четвёртая ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, в трёх сетах одолел американца Стива Джонсона, занимающего 30-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4, 6/4 во втором раунде Открытого первенства Австралии.

Четвёртая ракетка мира швейцарец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> в трёх сетах одолел американца <span class=error>Стива</span> <span class=error>Джонсона</span> занимающего 30-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/4 6/4 во втором раунде Открытого первенства Австралии. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время 31-летний Вавринка сделал 11 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 27-летний Джонсон шесть раз подал навылет и не отметился двойными ошибками и брейками. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу швейцарца.

Следующим соперником Вавринки на Australian Open будет серб Виктор Троицки или итальянец Паоло Лоренци.
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Томаш Бердых пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Томаш Бердых пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Десятая ракетка мира, чех Томаш Бердых, в трёх сетах сломил сопротивление американца Райана Харрисона, занимающего 82-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 7/6 (6), 6/2 и вышел в третий раунд «мэйджора» в Мельбурне.
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