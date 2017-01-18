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18 января 2017, 8:52 | Теннис | Р-Спорт

Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open из-за травмы Винус

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Американки Серена и Винус Уильямс снялись с Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде из-за травмы старшей сестры, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Американки <span class=error>Серена</span> и <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> снялись с Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде <nobr>из-за </nobr>травмы старшей сестры сообщается в <span class=error>микроблоге</span> турнира в Twitter. Увеличить
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Американская пара в первом круге должна была встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой и венгеркой Тимей Бабош.

Сообщается, что причиной отказа от матча стала травма локтя Винус Уильямс.

Ранее в одиночном турнире в Австралии Винус Уильямс вышла в третий круг, обыграв швейцарку Штефани Фёгеле.

Сестры Уильямс трижды — в 2000, 2008 и 2012 годах — побеждали на Олимпиадах в парном разряде. Кроме того, американки являются действующими победительницами Уимблдонского теннисного турнира в парном разряде.
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