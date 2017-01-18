Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open из-за травмы Винус

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Американская пара в первом круге должна была встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой и венгеркой Тимей Бабош.

Сообщается, что причиной отказа от матча стала травма локтя Винус Уильямс.

Ранее в одиночном турнире в Австралии Винус Уильямс вышла в третий круг, обыграв швейцарку Штефани Фёгеле.

Сестры Уильямс трижды — в 2000, 2008 и 2012 годах — побеждали на Олимпиадах в парном разряде. Кроме того, американки являются действующими победительницами Уимблдонского теннисного турнира в парном разряде.