Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open из-за травмы Винус
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Американки Серена и Винус Уильямс снялись с Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде из-за травмы старшей сестры, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Американская пара в первом круге должна была встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой и венгеркой Тимей Бабош.
Сообщается, что причиной отказа от матча стала травма локтя Винус Уильямс.
Ранее в одиночном турнире в Австралии Винус Уильямс вышла в третий круг, обыграв швейцарку Штефани Фёгеле.
Сестры Уильямс трижды — в 2000, 2008 и 2012 годах — побеждали на Олимпиадах в парном разряде. Кроме того, американки являются действующими победительницами Уимблдонского теннисного турнира в парном разряде.
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