Australian Open. Ирина-Камелия Бегу не справилась с Кристиной Плишковой

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Встреча длилась 1 час 37 минут. За это время 26-летняя Бегу сделала четыре эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 24-летняя Плишкова шесть раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу румынки.

В третьем раунде Australian Open Плишкова померится силами с немкой Анжелик Кербер.