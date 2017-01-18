Australian Open. Ирина-Камелия Бегу не справилась с Кристиной Плишковой
29-я ракетка мира, румынка
Ирина-Камелия Бегу, в двух сетах проиграла чешке Кристине Плишковой, занимающей 58-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/7 (8) во втором круге Открытого первенства Австралии.
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Встреча длилась 1 час 37 минут. За это время 26-летняя Бегу сделала четыре эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала один
В третьем раунде Australian Open Плишкова померится силами с немкой Анжелик Кербер.
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