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https://sport.mail.ru/news/tennis/28463498/
18 января 2017, 8:49 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Ирина-Камелия Бегу не справилась с Кристиной Плишковой

29-я ракетка мира, румынка Ирина-Камелия Бегу, в двух сетах проиграла чешке Кристине Плишковой, занимающей 58-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/7 (8) во втором круге Открытого первенства Австралии.

29-я ракетка мира румынка <nobr>Ирина-Камелия</nobr> Бегу в двух сетах проиграла чешке Кристине <span class=error>Плишковой</span> занимающей 58-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 6/7 (8) во втором круге Открытого первенства Австралии. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 37 минут. За это время 26-летняя Бегу сделала четыре эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 24-летняя Плишкова шесть раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу румынки.

В третьем раунде Australian Open Плишкова померится силами с немкой Анжелик Кербер.
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