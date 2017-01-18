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https://sport.mail.ru/news/tennis/28463381/
18 января 2017, 8:34 | Теннис | Р-Спорт

Немка Ангелика Кербер вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Немка Ангелика Кербер преодолела стадию второго круга на первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Первая ракетка мира и турнира Кербер в среду в матче второго круга сломила сопротивление соотечественницы Карины Виттхёфт — 6:2, 6:7 (3:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Следующей соперницей действующей победительницы турнира станет чешка Кристина Плишкова, победившая румынку Ирину-Камелию Бегу (27-й номер посева) — 6:4, 7:6 (10:8).

Результаты других встреч второго круга:

Элисон Риске (США) — Чжан Шуай (Китай, 20) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:1;.

Элина Свитолина (Украина, 11) — Джулия Боузрап (США) — 6:4, 6:1;.

Штефани Фёгеле (Швейцария) — Винус Уильямс (США, 13) — 3:6, 2:6.
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