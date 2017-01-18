Немка Ангелика Кербер вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Немка Ангелика Кербер преодолела стадию второго круга на первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Первая ракетка мира и турнира Кербер в среду в матче второго круга сломила сопротивление соотечественницы Карины Виттхёфт — 6:2, 6:7 (3:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
Следующей соперницей действующей победительницы турнира станет чешка Кристина Плишкова, победившая румынку
Результаты других встреч второго круга:
Элисон Риске (США) — Чжан Шуай (Китай, 20) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:1;.
Элина Свитолина (Украина, 11) — Джулия Боузрап (США) — 6:4, 6:1;.
Штефани Фёгеле (Швейцария) — Винус Уильямс (США, 13) — 3:6, 2:6.
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