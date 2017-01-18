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18 января 2017, 7:53 | Теннис | Р-Спорт

Светлана Кузнецова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Россиянка Светлана Кузнецова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Увеличить
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Кузнецова, получившая восьмой номер посева на турнире, в среду в матче второго круга обыграла хозяйку турнира Джейми Фурлис — 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Следующей соперницей россиянки станет сильнейшая в паре Елена Янкович (Сербия) — Юлия Гергес (Германия).

Первый в сезоне турнир Большого шлема проходит в Мельбурне.
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