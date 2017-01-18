Светлана Кузнецова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Россиянка Светлана Кузнецова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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Кузнецова, получившая восьмой номер посева на турнире, в среду в матче второго круга обыграла хозяйку турнира Джейми Фурлис — 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Следующей соперницей россиянки станет сильнейшая в паре Елена Янкович (Сербия) — Юлия Гергес (Германия).
Первый в сезоне турнир Большого шлема проходит в Мельбурне.
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