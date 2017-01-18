Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Павлюченкова (24-й номер посева) в среду в матче второго круга нанесла поражение соотечественнице Наталье Вихлянцевой со счетом 6:2, 6:2. На корте соперницы провели 1 час 19 минут. Ранее Павлюченкова выбила из борьбы еще одну соотечественницу — Евгению Родину.
Следующей соперницей россиянки станет украинская теннисистка Элина Свитолина (11).
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