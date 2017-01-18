Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

Павлюченкова (24-й номер посева) в среду в матче второго круга нанесла поражение соотечественнице Наталье Вихлянцевой со счетом 6:2, 6:2. На корте соперницы провели 1 час 19 минут. Ранее Павлюченкова выбила из борьбы еще одну соотечественницу — Евгению Родину.

Следующей соперницей россиянки станет украинская теннисистка Элина Свитолина (11).