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https://sport.mail.ru/news/tennis/28463031/
18 января 2017, 7:53 | Теннис | Р-Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Павлюченкова (24-й номер посева) в среду в матче второго круга нанесла поражение соотечественнице Наталье Вихлянцевой со счетом 6:2, 6:2. На корте соперницы провели 1 час 19 минут. Ранее Павлюченкова выбила из борьбы еще одну соотечественницу — Евгению Родину.

Следующей соперницей россиянки станет украинская теннисистка Элина Свитолина (11).
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